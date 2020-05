Wirtschaft

Coronavirus Schweiz: Dieser Bereich erhält die meisten Bundesgelder



Hilfen und Kredite in der Coronavirus-Krise: Hier fliesst das Bundesgeld hin

Der Bundesrat will mit einem umfassenden Massnahmenpaket die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die Schweiz abmildern. Die ersten Hilfen wurden bereits am 13. März gesprochen. Mittlerweile ist das Paket zu einem Volumen von über 65 Milliarden Schweizer Franken angewachsen. Und so wird dieses Geld verteilt:

Diese Gelder hat der Bund gesprochen: daten: efv, grafik: watson

Doch nicht all diese Gelder werden unentgeltlich abgegeben. Einige davon haben die Form von Krediten oder Darlehen, die später zurückgezahlt werden sollen. Hier also die Verteilung der Gelder, die in Form von Direkthilfen und Unterstützung direkt in die Bereiche fliessen:

Diese Gelder müssen nicht zurückgezahlt werden: daten: efv, grafik: watson

Zieht man also die 40 Milliarden Überbrückungskredite ab, die für die Unternehmen gedacht sind, schrumpft der Wirtschaftsblock stark zusammen. Hier muss allerdings gesagt werden, dass der Erwerbsersatz für Direkt- und Indirektbetroffene ebenfalls der Wirtschaft zu Gute kommt.

Hier die Aufschlüsselung im Detail:

Wirtschaft

Bild: KEYSTONE

COVID-Überbrückungskredite: 40'000 Mio. CHF

Verluste COVID-Überbrückungskredite: 1000 Mio. CHF

Bürgschaftskredite Start-ups: 100 Mio. CHF

Gewerbliches Bürgschaftswesen: 10 Mio. CHF

Switzerland Global Enterprise SGE: 5 Mio. CHF

Der grösste Block der Corona-Wirtschaftshilfe des Bundes sind die COVID-Überbrückungskredite für Unternehmen. Hinzu kommen noch weitere Bürgschaften zum Beispiel für Start-ups und eine Exportförderung von fünf Millionen Franken, die an Switzerland Global Enterprise ausbezahlt wurde.

Arbeitnehmende und Arbeitslose

Bild: KEYSTONE

Verschuldungslimite Arbeitslosenversicherung: 8000 Mio. CHF

Bundesbeitrag an die Arbeitslosenversicherung: 6000 Mio. CHF

Leistungen COVID-Erwerbsersatz (Direktbetroffene): 4000 Mio. CHF

Leistungen COVID-Erwerbsersatz (Indirektbetroffene): 1300 Mio. CHF

Der Bund übernimmt für die Arbeitslosenversicherung (ALV) eine Bürgschaft von 8 Milliarden Franken. Weiter wird die ALV direkt mit 6 Milliarden unterstützt, um die Mehrkosten der Coronavirus-Epidemie zu decken. Hinzu kommt noch die Kurzarbeitsentschädigung für Direkt- und Indirektbetroffene.

Gesundheit

Bild: KEYSTONE

Impfstoffe und Sanitätsmaterial: 2450 Mio. CHF

Medikamente: 130 Mio. CHF

Gesundheitsschutz und Prävention: 10 Mio. CHF

Die Armeeapotheke wird ebenfalls mit Geldern ausgestattet, um die Forschung nach Impfstoffen zu unterstützen und um Materialien wie Schutzmasken und Desinfektionsmittel im Ausland einzukaufen. Weitere 10 Millionen Franken werden für Informationskampagnen und Prävention aufgestellt.

Luftfahrt

Bild: KEYSTONE

Garantien Fluggesellschaften: 1275 Mio. CHF

Unterstützung flugnahe Betriebe: 600 Mio. CHF

Die Unterstützung für die Luftfahrt hat zwei Kostenpunkte. Einerseits werden die Fluggesellschaften Swiss und Edelweiss direkt mit Garantien und Hilfen unterstützt, andererseits erhalten auch flugnahe Betriebe Gelder vom Bund.

Kultur

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Soforthilfe für Kulturunternehmen und Kulturschaffende (Darlehen): 125 Mio. CHF

Ausfallentschädigung für Kulturunternehmen und -schaffende: 145 Mio. CHF

Kulturvereine im Laienbereich: 10 Mio. CHF

Auch der Kulturbereich erhält Unterstützung. So können nicht gewinnorientierte Kulturunternehmen, zum Beispiel Stiftungen, rückzahlbare zinslose Darlehen zur Sicherstellung ihrer Liquidität erhalten.

Kulturschaffende können für die Absage von Veranstaltungen beim Kanton eine Entschädigung von 80 Prozent der entstandenen Kosten beantragen. Die Hälfte davon bezahlt der Bund, die andere Hälfte die Kantone.

Internationale Hilfe

Bild: AP

Darlehen an IKRK und Beitrag an IWF: 225 Mio. CHF

Auch das Internationale Rote Kreuz und der Internationale Währungsfonds erhalten Schweizer Gelder. Damit fliessen insgesamt 225 Millionen Franken in die internationale Hilfe.

Sport

Bild: KEYSTONE

Darlehen Sport: 50 Mio. CHF

Finanzhilfen Sport: 50 Mio. CHF

Die Hilfe für den Sport teilt sich zur Hälfte in Darlehen und in Direkthilfe. Die direkte Finanzhilfe ist dabei nur im Fall existenzieller Bedrohung für Organisationen, die auf dem Ehrenamt basieren und hauptsächlich den Breitensport fördern, gedacht.

Armee

Bild: KEYSTONE

Aufgebot Schutzdienstpflichtige: 23 Mio. CHF

Für den Erwerbsausfall erhalten schutzdienstpflichtige Armeeangehörige 23 Millionen Franken insgesamt.

Politik

Bild: EPA

Aufwendungen für ausserordentliche Session der eidg. Räte: 4 Mio. CHF

Für die Durchführung der ausserordentlichen Session von National- und Ständerat in der Bernexpo wendet der Bund noch weitere vier Millionen Franken auf. (leo)

