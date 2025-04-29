Donald Duck erscheint in Leichter Sprache

Wer kennt ihn nicht? Bild: EHAPA

Am 6. Mai gibt es ein neues Donald-Duck-Heft.

Das Heft ist in Leichter Sprache.

So können alle Menschen die Abenteuer von Donald Duck lesen.

Die Donald-Duck-Comics gibt es jetzt auch in Leichter Sprache.

So können alle Menschen die Hefte lesen.

Egal, wie alt sie sind.

Egal, wie gut sie lesen können.

Das erklärt Wolf Stegmaier.

Er leitet den Verlag Story House Egmont in Berlin.

Das Heft «Donald Duck in Leichter Sprache» erscheint am 6. Mai.

Bei dem Projekt hilft die Bundesvereinigung Lebenshilfe. Die Organisation sagt:

«Kleine Schrift ist schwer zu lesen.»

«Schwierige Wörter sind schwer zu verstehen.»

«Lange Sätze machen das Lesen anstrengend.

Darum können viele Menschen die Comics sonst nicht lesen.»

Donald Duck gibt es schon sehr lange.

Man sah Donald Duck zum ersten Mal in einem Film von Disney.

Das war am 9. Juni 1934.

Der Film war ein Zeichentrick-Film.

Der Film heisst «Die kluge, kleine Henne».

Seitdem ist Donald Duck sehr beliebt.

Er ist tollpatschig und lustig.

Es gibt noch mehr Figuren aus den Donald-Duck-Geschichten:



sein geiziger Onkel Dagobert Duck.

seine frechen Neffen Tick, Trick und Track.

Viele Fans lieben Donald ganz besonders.

Diese Fans nennen sich «Donaldisten».

Leichte Sprache benutzt kurze Sätze und einfache Wörter.

Sie hilft Menschen, die schwere Texte nicht gut lesen können.

Sie hilft auch Menschen, die Deutsch erst lernen.

Ziel ist: Alle sollen den Text gut verstehen.