Donald Duck erscheint in Leichter Sprache

Donald Duck, der cholerische Erpel aus der Comicmetropole Entenhausen, kommt so langsam ins Seniorenalter. Am 9. Juni 2004 feiert er immerhin schon seinen 70sten Geburtstag - vermutlich im Kreise der ...
Wer kennt ihn nicht?Bild: EHAPA

Donald Duck kommt jetzt in Leichter Sprache heraus – Artikel in Leichter Sprache

Am 6. Mai gibt es ein neues Donald-Duck-Heft.
Das Heft ist in Leichter Sprache.
So können alle Menschen die Abenteuer von Donald Duck lesen.
29.04.2025, 14:3427.12.2025, 16:41
Raphael Bühlmann
Raphael Bühlmann

Die Donald-Duck-Comics gibt es jetzt auch in Leichter Sprache.
So können alle Menschen die Hefte lesen.
Egal, wie alt sie sind.
Egal, wie gut sie lesen können.
Das erklärt Wolf Stegmaier.
Er leitet den Verlag Story House Egmont in Berlin.

Das Heft «Donald Duck in Leichter Sprache» erscheint am 6. Mai.
Bei dem Projekt hilft die Bundesvereinigung Lebenshilfe. Die Organisation sagt:

  • «Kleine Schrift ist schwer zu lesen.»
  • «Schwierige Wörter sind schwer zu verstehen.»
  • «Lange Sätze machen das Lesen anstrengend.
    Darum können viele Menschen die Comics sonst nicht lesen.»
Tick Trick Track
Tick, Trick und Track.Bild: pinterest

Donald Duck gibt es schon sehr lange.
Man sah Donald Duck zum ersten Mal in einem Film von Disney.
Das war am 9. Juni 1934.
Der Film war ein Zeichentrick-Film.
Der Film heisst «Die kluge, kleine Henne».
Seitdem ist Donald Duck sehr beliebt.
Er ist tollpatschig und lustig.
Es gibt noch mehr Figuren aus den Donald-Duck-Geschichten:

  • sein geiziger Onkel Dagobert Duck.
  • seine frechen Neffen Tick, Trick und Track.

Viele Fans lieben Donald ganz besonders.
Diese Fans nennen sich «Donaldisten».

Leichte Sprache benutzt kurze Sätze und einfache Wörter.
Sie hilft Menschen, die schwere Texte nicht gut lesen können.
Sie hilft auch Menschen, die Deutsch erst lernen.
Ziel ist: Alle sollen den Text gut verstehen.

