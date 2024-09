Wen die Schweizer nicht mögen – diese Gruppen wecken negative Gefühle

Die Forscher weisen darauf hin, dass «Menschen nicht eindimensional sind»: Ein einziges individuelles Merkmal reiche nicht aus, um sie als Personen zu definieren. Ausserdem sei die Frage «zum Teil hypothetisch». Einige Gruppen kommen aus rein strukturellen Gründen nur sehr selten miteinander in Kontakt. Zum Beispiel «haben die meisten Menschen keine Asylsuchenden in der Nähe ihres Wohnortes».

Ein einziger Schwarzer in der Küche: Stellt sich die Migros so Diversität vor?

Historischer AfD-Erfolg in Thüringen, Schlappe für Ampel – das Wichtigste in 5 Punkten

AfD-Höcke nach historischem Sieg in Thüringen: «Man wird an uns nicht vorbeikommen»

Bist du in den Top 5? Das sind die häufigsten Namen in deiner Gemeinde

Du kennst sicher auch einen Müller, Meier oder Schmid. In rund der Hälfte der Schweizer Ortschaften gehören diese Namen zu den fünf meist verbreitetsten. Aber welcher Name ist an deinem Ort der häufigste? Die grosse Übersicht.

Jedes Dorf hat seine typischen Namen. Arnold in Bürglen. Gisler in Schattdorf. Camenzind in Gersau. Oder Betschart, Gwerder und Schelbert im Muotathal. Aber welcher Nachname dominiert an deinem Wohnort? Und wie viele hören dort wirklich auf diesen Namen?