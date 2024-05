BILD: MONTAGE WATSON

Skneaker-Report von Galaxus – diese Sneaker werden am häufigsten gekauft

Galaxus, das grösste Online-Warenhaus der Schweiz, hat am Freitag seinen neuen Sneaker-Report publiziert. Hier erfährst du, welche Treter bei Schweizerinnen und Schweizer am beliebtesten sind und was hierzulande weitere Vorlieben rund ums Thema Sneaker sind.

Sneaker – manche tragen sie nur aus praktischen Gründen, für andere sind sie ein Lifestyle- und Mode-Statement – gekauft werden sie «en masse». Der Online-Händler galaxus.ch verzeichnete Mitte April 2024 ein Sortiment von über 22’000 Sneaker. Welche davon am häufigsten gekauft wurden, erfährst du hier im Überblick.

Sneaker Der Begriff Sneaker kommt von «sneak», was so viel wie «schleichen» bedeutet.

Die beliebtesten Sneaker

Die Sneaker-Marke New Balance aus Boston (USA) war 2023 und im ersten Quartal von 2024 bei der Kundschaft von Galaxus am beliebtesten. Die Schuhe erreichten im ersten Quartal 2024 einen Verkaufsanteil von 26 Prozent, 2023 lag der Anteil bei 24 Prozent.

Eine relativ junge Marke konnte in den letzten Jahren grosse Erfolge feiern: Veja. Die nachhaltige Marke aus Frankreich steht seit 2023 auf Platz zwei der meist verkauften Sneaker-Marken bei Galaxus. Im ersten Quartal 2024 verzeichnete Veja einen Verkaufsanteil von 17 Prozent, 2019 waren es noch sieben Prozent. 2022 konnte Veja sogar New Balance überholen und war auf Platz eins.



Mit einem Anteil von 10 Prozent war Nike 2023 die am dritthäufigste verkaufte Marke bei Galaxus. Jedoch bekam der US-Gigant im ersten Quartal 2024 Konkurrenz und so legte Skechers einen Vorsprung von + 2 Prozentpunkten vor.



Die Sneaker-Bestseller

Ein Schuhmodell wird bei Galaxus immer wieder bestellt: Die «Old Skool» Vans. Die Marke Veja ist sogar mit drei Modellen in der Bestsellerliste vertreten (Platz zwei, sechs und neun). Die Sneaker von Ex-Tennisprofi und Werbefigur Roger Federer «On - The Roger Advantage» schafften es auf Platz sieben.



Die beliebteste Farbe bei Sneaker

Schweizerinnen und Schweizer greifen laut dem Sneaker-Report von Galaxus nicht gerne zu bunten Farben. Schwarze Sneaker wurden bis 2020 am häufigsten online bestellt. Seit 2021 fügen Sneakerträgerinnen und -träger lieber weisse Schuhe in ihren Galaxus-Warenkorb hinzu.

Diese Grössen werden verkauft

Laut Galaxus liegt die durchschnittliche Schuhgrösse der Kundschaft bei 41,1. Im Schnitt tragen Frauen eine 39,6 und Männer eine 42,5. Grosse Grössen wie die Grösse 46 werden mit sieben Prozent selten gekauft. Auch kleine Grössen wie die Grösse 35 werden mit vier Prozent nicht oft bestellt. Die Grösse 43 ist mit 22 Prozent die beliebteste Schuhgrösse bei Männern. Mit einem Anteil von 20 Prozent wird die Grösse 39 von Frauen am häufigsten getragen. Die Business-Managerin von Galaxus, Lina Friedrich, verkündet in der am Freitag publizierten Medienmitteilung:

«Wir verkaufen mehr Männerschuhe als Frauenschuhe.»

Das Verhältnis habe sich laut Friedrich in den letzten Jahren aber etwas ausgeglichen. Vor vier Jahren wäre das Verhältnis noch 70 zu 30 Prozent gewesen. Heute habe es sich mit 55 zu 45 Prozent etwas angeglichen.

