33 Prozent mehr: Bitcoin legt so viel zu wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr

Die Zigarette unter der Oberlippe: Snus-Verkauf blüht nach Legalisierung

Der Mund-Tabak Snus hat sein Schmuddel-Image verloren. Eine Befragung zeigt, wer am meisten zulangt.

Investigative Sportreporter des Schweizer Fernsehens deckten in der Sendung «Time Out» einst auf, dass sich Eishockey-Spieler Tabakkügelchen unter ihre Oberlippen schoben. Dieses sogenannte Snus, sorgte im Glauben der Eishockey-Spieler für bessere Leistungen. Es waren keine schönen Bilder. Braune Zähne, geschundenes Zahnfleisch.

Die Sendung «Time Out» wurde 2001 eingestellt. Snus aber boomt. In einer hippen Bar in einer Schweizer Grossstadt liegt an einem Samstagabend ein Döschen der in …