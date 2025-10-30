EZB lässt Leitzins unverändert bei 2 Prozent

Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Leitzinsen im Euroraum unverändert.

Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank nach einer auswärtigen Sitzung in Florenz mitteilte.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Bild: keystone

Damit bleiben die Leitzinsen zum dritten Mal in Folge unverändert. Bereits im Juli und im September hatte die Zentralbank nach zuvor mehreren Leitzinssenkungen eine Zinspause eingelegt.

Der Entscheid erfolgte vor dem Hintergrund der zuletzt moderaten Inflation. Die Teuerung in der Eurozone hatte zuletzt nahe dem von der EZB gesteckten Ziel von 2,0 Prozent gelegen. Zugleich rechnet die Zentralbank aktuell für dieses Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 1,2 Prozent in der Eurozone – 0,3 Prozentpunkte mehr als noch im Juni angenommen. (rbu/awp/sda/dpa)