Vermögen der Schweizer Haushalte 2024 weiter gestiegen

Die Vermögen der privaten Haushalte in der Schweiz sind 2024 weiter gestiegen. Getragen wurde der Anstieg sowohl vom Wachstum der finanziellen Forderungen als auch vom höheren Immobilienvermögen.

Das Reinvermögen stieg um 180 Milliarden oder 3,8 Prozent auf insgesamt 4480 Milliarden Franken per Ende 2024, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Montag mitteilte. Die finanziellen Forderungen legten um 119 auf 3146 Milliarden Franken zu, wobei Haushalte investierten und von steigenden Börsenkursen profitierten. Besonders bei Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen zeigte sich diese Entwicklung.

Das Immobilienvermögen erhöhte sich auf 2770 Milliarden Franken, das Plus von 3,1 Prozent fiel jedoch schwächer aus als in den Vorjahren. Der Marktwert der Immobilien entsprach fast der Hälfte des Gesamtvermögens der privaten Haushalte. Gleichzeitig wuchsen die Verpflichtungen der Haushalte – vor allem Hypothekarschulden – um 22 auf 1037 Milliarden Franken. (sda/awp)