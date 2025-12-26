wechselnd bewölkt-1°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Gold

Silber und Gold erreichen neuen Höchstwert

Silber und Gold erreichen neuen Höchstwert

Edelmetalle sind an den Rohstoffbörsen weiter begehrt. Die Preise von Gold und Silber steigen auch an den Feiertagen weiter.
26.12.2025, 09:4526.12.2025, 09:45
Ein Artikel von
t-online

Der Silberpreis hat am Freitag erstmals die Marke von 75 Dollar (rund 63 Euro) pro Unze überschritten. Der Preis des Edelmetalls kletterte auf 75,15 Dollar. Auch der Goldpreis erreichte ein Rekordhoch von 4531 Dollar pro Unze. Die Entwicklung ist Analysten zufolge auf wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten zurückzuführen. In Krisenzeiten gelten Edelmetalle als sichere Anlage.

Seit Januar ist der Goldpreis um fast 70 Prozent und der Silberpreis um über 150 Prozent gestiegen. Ein derartiger Anstieg über das Jahr war seit 1979 nicht mehr verzeichnet worden.

Im Schweizer Edelmetallbunker von Robert Vitye, Gründer der Solit-Gruppe. Hier lagert er Gold, Silber, Palladium und Platin im «hohen dreistelligen Millionenbereich».
n Krisenzeiten gelten Edelmetalle als sichere Anlage.Bild: watson

Hinzu kommt, dass Silber ein unverzichtbares Industriemetall für die Herstellung von Halbleiterchips für KI ist, die weltweit in Rechenzentren zum Einsatz kommen.

Seit der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weisse Haus und seinen Attacken auf die US-Notenbank ist das Vertrauen in staatliche US-Finanztitel und den Dollar gesunken. Die Haushaltssperre in den USA, der sogenannte Shutdown, hatte die Entwicklung weiter verstärkt. Anleger wenden sich vor diesem Hintergrund verstärkt Edelmetallen oder Kryptowährungen wie dem Bitcoin zu.

Das könnte dich auch interessieren:

People-News
Das sind die dekadenten (und skurrilen) Weihnachtsgeschenke der Stars
Egal, wie dekadent deine Geschenke waren, Trumps waren dekadenter

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur afp

()

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Sotheby's versteigert diese Toilette aus echtem Gold – Gebote starten bei acht Millionen Franken
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Der Schweizer Wein braucht keine Subventionen!
Der Schweizer Wein ist so gut wie noch nie. Wenn gewisse Regionen zu viel Durchschnitt produzieren und diese Weine nicht verkaufen, ist das ihr Problem.
Der Anblick hätte Weingott Bacchus zu Tränen gerührt. Da thronten 22 Pinot Noirs: Grands Crus aus dem Burgund, sogar der Rolls-Royce der Weinwelt, eine Flasche Romanée-Conti. Aber dazwischen standen Schweizer Flaschen: Gantenbein aus Fläsch, Bechtel aus Eglisau, Kloster Sion» aus Würenlingen, Domaine de la Rochette aus Neuenburg. Und andere.
Zur Story