Silber und Gold erreichen neuen Höchstwert

Edelmetalle sind an den Rohstoffbörsen weiter begehrt. Die Preise von Gold und Silber steigen auch an den Feiertagen weiter.

Der Silberpreis hat am Freitag erstmals die Marke von 75 Dollar (rund 63 Euro) pro Unze überschritten. Der Preis des Edelmetalls kletterte auf 75,15 Dollar. Auch der Goldpreis erreichte ein Rekordhoch von 4531 Dollar pro Unze. Die Entwicklung ist Analysten zufolge auf wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten zurückzuführen. In Krisenzeiten gelten Edelmetalle als sichere Anlage.

Seit Januar ist der Goldpreis um fast 70 Prozent und der Silberpreis um über 150 Prozent gestiegen. Ein derartiger Anstieg über das Jahr war seit 1979 nicht mehr verzeichnet worden.

n Krisenzeiten gelten Edelmetalle als sichere Anlage. Bild: watson

Hinzu kommt, dass Silber ein unverzichtbares Industriemetall für die Herstellung von Halbleiterchips für KI ist, die weltweit in Rechenzentren zum Einsatz kommen.

Seit der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weisse Haus und seinen Attacken auf die US-Notenbank ist das Vertrauen in staatliche US-Finanztitel und den Dollar gesunken. Die Haushaltssperre in den USA, der sogenannte Shutdown, hatte die Entwicklung weiter verstärkt. Anleger wenden sich vor diesem Hintergrund verstärkt Edelmetallen oder Kryptowährungen wie dem Bitcoin zu.

