Türkische Notenbank hebt Leitzins stärker als erwartet an

Mit dem grossen Zinsschritt am Donnerstag dürften die Notenbanker daher auch versucht haben, ihre Entschlossenheit im Kampf gegen die hohe Inflation zu untermauern. Die vor allem seit Mai im Wert nochmals deutlich gefallene türkische Lira legte am Devisenmarkt zu Euro und US-Dollar zu. (sda/awp/dpa)

Die türkische Notenbank hat angesichts der hohen Inflation den Leitzins deutlich stärker als erwartet angehoben. Der Leitzins steigt um 7.5 Prozentpunkte auf 25.0 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag in Ankara nach ihrer geldpolitischen Sitzung mitteilte.

Die Ukraine erobert Robotyne zurück. Es kommt zu herzergreifenden Szenen

An der Südfront kann die Ukraine weitere Gebietsrückeroberungen verzeichnen. Videos zeigen Mitglieder der 47. motorisierten Brigade im Dorf Robotyne. Um das Dorf zu erreichen, hätten ukrainische Einheiten verschiedene Verteidigungslinien durchbrechen müssen, berichtet das amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW). Dass die ukrainischen Kampfeinheiten von Journalisten begleitet wurden, deutet das ISW als ein Indiz dafür, dass sich keine starken russischen Verbände mehr in unmittelbarer Nähe befinden. Die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar zeichnete am Dienstag auf ihrem Telegram-Kanal ein leicht anderes Bild. Sie berichtete, die ukrainischen Truppen in Robotyne würden unter russischem Beschuss stehen.