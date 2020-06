Dieser Nike-Schuh ist dir garantiert zu teuer

Die Jüngeren stecken sich am meisten an – notfalls will Rickli die Clubs wieder schliessen

Im Kanton Zürich steigen die Covid-19-Fälle wieder an, wenn auch nur sehr leicht. Doch es steht ein Wochenende bevor, wo viele Clubs ihre Wiedereröffnung feiern. Geht das in die Hose, erwägt Gesundheitsministerin Natalie Rickli, die Clubs wieder zu schliessen.

Das erste Wochenende seit den letzten Lockerungsmassnahmen steht an. Der Bundesrat hob die Sperrstunde auf, in den Clubs darf wieder bis in die Morgenstunden durchgetanzt werden. Vorerst. An einer Medienkonferenz liess die Zürcher Gesundheitsministerin Natalie Rickli (SVP) durchblicken, dass der Kanton vor Massnahmen nicht zurückschrecke, falls diese zur Eindämmung des Coronavirus notwendig werden. Dazu gehört auch die erneute Schliessung der Clubs, sollten sie sich als Ansteckungsorte erweisen.