Nur 42 Prozent der Banken weltweit legen CO₂-Emissionen offen

Weltweit weisen nur 42 Prozent der Banken ihre finanzierten CO₂-Emissionen aus. Besonders transparent sind dabei europäische Institute, wie eine Untersuchung des Beratungsunternehmens Wavestone zeigt.

Bei finanzierten Emissionen handelt es sich um Treibhausgasemissionen, die beispielsweise durch Kredite oder das Hypothekargeschäft ermöglicht werden. Etwa dann, wenn sich jemand mit Geld von der Bank ein Haus baut oder ein Auto kauft.

Die Frankfurter Bankenskyline. Bild: sda

Insgesamt zeigen sich grosse Unterschiede je nach Region. Während in Europa 84 Prozent der Banken diese CO₂-Emissionen veröffentlichen, sind es in den USA gerade mal 12 Prozent der Banken. In Asien und im Pazifik weist jede Dritte Bank diese Zahlen aus.

Für die Analyse wurden 346 Banken weltweit berücksichtigt. Nur 16 Prozent davon haben derzeit CO₂-Reduktionsziele für die finanzierten Emissionen definiert. (cst/sda/awp)