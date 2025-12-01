wechselnd bewölkt
Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden

01.12.2025, 11:03

US-Präsident Donald Trump hat seine Entscheidung für einen neuen Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) getroffen. «Ich weiss, wen ich wählen werde», sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One.

President Donald Trump speaks with reporters while in flight on Air Force One from his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Fla., to Joint Base Andrews, Sunday, Nov. 30, 2025. (AP Photo/Alex Brandon) Dona ...
US-Präsident Donald Trump.Bild: keystone

Einen Namen nannte er allerdings nicht. «Wir werden es bekanntgeben», erklärte der US-Präsident.

Trump hatte bereits angekündigt, dass er den derzeitigen Fed-Chef Jerome Powell nach dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2026 nicht erneut nominieren wird. Weil er einen niedrigeren Leitzins will, übt Trump seit Monaten Druck auf Powell aus und beschimpft ihn.

Ein niedrigerer Leitzins würde die Wirtschaft ankurbeln und der Regierung viele Milliarden beim Schuldendienst sparen – nach Expertenansicht allerdings auch die Inflation anheizen.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg wird Kevin Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weissen Haus, als Favorit für den Posten gehandelt. «Wenn er mich auswählt, werde ich diese Aufgabe gerne übernehmen», sagte Hassett am Sonntag dem Sender Fox News.

Hassett gilt als Vertreter einer lockeren Geldpolitik. Die Zentralbank ist von Gesetzes wegen unabhängig. (dab/sda/awp/dpa)

Mehr zu Trump:
