21 wirklich skurrile Erfindungen, die doch irgendwie praktisch sind

Welche Erfindung feierst du, welche ist für die Tonne? Sag es uns in den Kommentaren!

Die Frage ist nur, in wie viele Alltagssituationen man das braucht.

Der PC berechnet, wohin der Müll fallen wird, und übermittelt dies über eine drahtlose Verbindung an den Mülleimer.

Heute ist der Tag der Erfindungen, aber natürlich weisst du das als kleiner Erfinder oder kleine Erfinderin schon. So oder so, ist es auf alle Fälle genau der richtige Zeitpunkt, um uns den skurrilsten davon zu widmen. Einige davon sind wirklich praktisch und innovativ und andere wiederum sind … na ja, eben skurril.

So würde die Welt ohne die wichtigsten Erfindungen aussehen

