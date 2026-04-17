Börsen legen dank Öffnung von Strasse von Hormus zu – Ölpreis sinkt

Die Nachrichten über eine Öffnung der Strasse von Hormus lassen am Freitagnachmittag die Aktienindizes in der Schweiz wie auch an den anderen wichtigen Börsenplätzen klar ansteigen. Gleichzeitig ist der Ölpreis deutlich gesunken.

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Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi hatte zuvor erklärt, dass die Durchfahrt durch den wichtigen Seeweg für Handelsschiffe für die verbleibende Dauer der Waffenruhe frei sei. Auch US-Präsident Donald Trump erklärte, die Meerenge sei wieder offen und «bereit für das Geschäft und für volle Durchfahrt».

Der SMI sprang in der Folge nach einem moderat freundlichen Vormittagshandel am Freitagnachmittag deutlich nach oben. Gegen 15.30 notiert der Schweizer Leitindex SMI um 1,2 Prozent im Plus auf 13'331,17 Punkten.

Auch die weiteren europäischen Leitindizes legen klar zu: So gewinnt der deutsche Dax knapp 1,3 Prozent und der französische CAC 40 gewinnt 1,9 Prozent. Die US-Börsen sind klar fester in den Handel gestartet: Der Leitindex Dow Jones notiert kurz nach der Markteröffnung 1,2 Prozent fester.

Die Ölpreise reagierten derweil sehr deutlich auf die Öffnungen der für den Erdölhandel eminent wichtigen Schifffahrtsstrasse. Bis Mitte Nachmittag ist der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent um knapp 10 Prozent auf 89,50 Dollar gesunken, nachdem er das Barrel am Vortag knapp 100 Dollar gekostet hatte.

(sda/awp)