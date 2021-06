Ölpreise auf dem höchsten Stand seit 2018

Wuchtiger Cyberangriff auf Öl-Pipelines – jetzt verraten die Hacker, warum sie es taten

Nach einem Cyberangriff auf einen der wichtigsten Pipeline-Betreiber in den USA sind die Systeme noch offline. Erst wurde vermutet, dass Russland hinter der Attacke stecke. Nun haben sich die Hacker zu ihrer Motivation geäussert.

Nach ihrem Angriff auf eine der wichtigsten Kraftstoff-Leitungssysteme des Unternehmens Colonial Pipeline in den USA, hat sich die als «DarkSide» bezeichnete Hacker-Gruppe auf ihrer Website zu Wort gemeldet. «Unser Ziel ist, Geld zu machen und nicht Probleme für die Gesellschaft», teilten die Mitglieder am Montag in einem Statement mit.

Sie fügten hinzu, unpolitisch zu sein und, dass Beobachter sie mit keiner bestimmten Regierung in Verbindung bringen sollten. Auch wolle DarkSide in Zukunft …