Aldi Schweiz führt die Lebensmittel-Ampel ein und setzt Coop und Migros unter Druck

Weil Migros und Coop es nicht tun: Wir haben 33 Produkte mit Ampelfarben bewertet

Rot, Gelb, Grün: Auf einen Blick zeigt der Nutri-Score an, wie gesund ein Lebensmittel ist. Weil die Grossverteiler Migros und Coop die Lebensmittelampel nicht einführen wollen, haben wir einfach selbst für 33 ihrer Produkte die richtige Ampelfarbe berechnet.

Egal ob Tiefkühllasagne, Nudelsuppe oder Schoggi-Cake: Auf einen Blick anzeigen, wie gesund ein Lebensmittel ist, das will der Nutri-Score. In Grossbritannien und Frankreich ist die Lebensmittelampel weit verbreitet – bald kommt die Nährwertampel auch in die Schweiz.

Der französische Lebensmittelkonzern Danone, der auch Produkte in der Schweiz verkauft, setzt auf den Nutri-Score. Ab 2019 versieht Danone alle seine Milchprodukte mit Ampelfarben. Die Grossverteiler Migros und Coop …