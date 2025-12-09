Bei Mercedes gilt nun Elektroauto first. bild: mercedes

Mercedes enthüllt neuen Elektro-SUV mit über 600 Kilometer Reichweite

Sieben Sitze, mehr elektrische Reichweite: Mercedes modernisiert nach Limousine und Kombi auch seinen mittelgrossen SUV. Die neue Generation des GLB bietet sicht- und unsichtbar mehr Hightech.

Christopher Clausen / t-online

Mercedes-Benz bringt die nächste Generation des GLB an den Start – und krempelt den SUV dabei deutlich um. Zum Marktstart im Frühjahr 2026 steht der GLB erstmals ausschliesslich mit elektrischem Antrieb bereit. Später folgen Hybridmodelle und eine günstigere Basisvariante.

Der Mercedes GLB lädt in zehn Minuten Strom für weitere 260 Kilometer. bild: mercedes

Neue Technik, schnelleres Laden

Der kommende GLB basiert auf der neuen technischen Plattform namens Mercedes Modular Architecture (MMA), die auch beim CLA als Limousine und Kombi erstmals zum Einsatz kommt. Zwei Elektroversionen stehen zum Start bereit: Der GLB 250+ mit Heckantrieb und 200 kW (272 PS) Leistung sowie der GLB 350 4MATIC mit Allrad und 260 kW (354 PS). Beide nutzen eine 85-kWh-Batterie und 800-Volt-Technik zum Schnellladen mit bis zu 320 kW. Das reicht aus, um in zehn Minuten rund 260 Kilometer Reichweite nachzuladen. An AC-Säulen lädt der GLB mit 22 kW.



Mercedes neue Elektro-Plattform Modular Architecture gilt als sehr effizient, was selbst bei einem SUV Reichweiten von über 600 Kilometer ermöglichen soll.



Optisch bleibt der GLB seiner kantigen Silhouette treu, wirkt in der neuen Generation aber glatter und moderner. Die steile Heckscheibe bleibt erhalten, das Leuchtband an der Front sowie der geschlossene Kühlergrill mit Sternmuster und 94 LEDs darin sind neu. Mit 4,73 Metern Länge ist der neue GLB rund fünf Zentimeter länger als sein Vorgänger EQB und fast zehn länger als der bisherige GLB. Auch Breite und Radstand wachsen, der Luftwiderstand liegt bei 0,28.

Mit 4,73 Metern Länge ist der neue GLB rund fünf Zentimeter länger als sein Vorgänger EQB. bild: mercedes

Mehr Raum, mehr Komfort, mehr Displays

Im Innenraum hat Mercedes den GLB spürbar weiterentwickelt. Der Radstand wächst um sechs Zentimeter, die optionale dritte Sitzreihe bietet nun Platz für Personen bis 1,71 Meter Körpergrösse. Die Zugänglichkeit wurde durch grössere Türöffnungen und eine verlängerte Easy-Entry-Funktion verbessert. Auch in Reihe zwei ist mehr Bewegungsfreiheit vorhanden – bei Bedarf sogar mit verschiebbarer Rückbank.

Die optionale dritte Reihe bietet jetzt etwas mehr Komfort – ist aber sicherlich nicht für grosse Passagiere auf Langstrecken ideal.

Der Gepäckraum fasst bei umgeklappten Sitzen je nach Konfiguration bis zu 1715 Liter.

Unter der Haube ist ein Frunk mit bis zu 127 Litern Volumen. bilder: mercedes

Der Gepäckraum fasst bei umgeklappten Sitzen je nach Konfiguration bis zu 1715 Liter beim Fünfsitzer, beim Siebensitzer ist das Ladeabteil bei aufgestellten Sitzen 480 Liter gross.

Neu ist ein zusätzlicher Frunk unter der Haube mit bis zu 127 Litern Volumen (sogar grösser als beim Geschwistermodell CLA) – genug für kleinere Gepäckstücke oder Einkäufe. Ein Panoramadach ist Serie, optional gibt es einstellbare Transparenz und Sternendekor.

Digitaler Fahrerplatz: Bis zu drei Displays unterhalten Fahrer und Beifahrer. bilder: mercedes

Im Cockpit setzt Mercedes auf das sogenannte MBUX Superscreen-System. Bis zu drei Displays (10,25 sowie zweimal 14 Zoll gross) spannen sich über die Armaturentafel. Die Sprachsteuerung nutzt KI-Technik von Google und Microsoft, Google Maps ist integriert.

Die Bedienung erfolgt per Touch, Sprache oder Wischgesten. Drehwalzen und Wippen für Lautstärke und Tempomat sind nun wieder mit an Bord, Schaltpaddles für die Einstellung der Rekuperation (Energierückgewinnung durch Ausrollen und Verzögern) entfallen.

Auch bei Mercedes sind Drehwalzen und Wippen für Lautstärke und Tempomat wieder angesagt. bilder: mercedes

Ein weiteres Detail ist die neue Wärmepumpe: Sie startet automatisch beim Einsteigen und soll sich im Vergleich zum Vorgänger doppelt so schnell aufheizen – bei halbiertem Energiebedarf.

Bis zu 631 Kilometer Reichweite

Beide Varianten teilen sich die Antriebstechnik der MMA-Plattform wie schon beim CLA. Der GLB 250+ ist auf Reichweite optimiert und schafft bis zu 631 Kilometer nach WLTP-Norm, der stärkere Allradler GLB 350 kommt auf bis zu 614 Kilometer. Die Limousine CLA hat im realen Verbrauchstest bereits bewiesen, dass sie die WLTP-Angabe im Alltag erreicht. Das lässt hoffen, dass auch der GLB nahe an die offizielle WLTP-Reichweite herankommt.



In beiden Fällen kommt ein Zwei-Gang-Getriebe zum Einsatz, um vor allem auf Schnellstrassen effizienter zu fahren. Bidirektionales Laden ist möglich, wird aber voraussichtlich erst per Update freigeschaltet.

Später folgen Hybridversionen mit 48-Volt-Technik und 190 kW starkem 1,5-Liter-Turbomotor sowie eine Basisvariante mit kleinerer Batterie. Hier könnte ein LFP-Akku mit rund 58 kWh zum Einsatz kommen – Mercedes nennt noch keine genauen Daten.

Der GLB in der Manufaktur-Ausstattung in Kosmosschwarz. bild: mercedes

Fahrerassistenz und Sicherheit

Serienmässig sind acht Kameras, fünf Radarsensoren und zwölf Ultraschallsensoren an Bord. Optional kommen ein Spurwechselassistent, 360-Grad-Kameras und eine Einparkfunktion für schräge Stellplätze hinzu.

Neu ist die Funktion «transparente Motorhaube», die den Bereich unter dem Vorderwagen sichtbar macht. Die Anhängelast liegt bei bis zu zwei Tonnen, die Stützlast bei 100 Kilo – um auch schwerere E-Bikes auf der Anhängerkupplung zu transportieren.

Der neue GLB wird ab Frühjahr 2026 ausgeliefert, er kann bereits bestellt werden. bild: mercedes

Verfügbarkeit und Preise

Die beiden elektrischen Modelle können bereits konfiguriert werden. Der GLB 250+ kostet ab 59'900 Franken. Weitere Varianten – darunter der GLB 200 mit kleiner Batterie sowie die Hybridmodelle – sollen im Laufe des Jahres 2026 folgen.