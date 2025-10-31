wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Digital
Elektroauto

Umweltverband testet E-Auto und veröffentlicht positives Ergebnis nicht

Mercedes CLA: Der neue Stromer gilt als besonders sparsam.
Mercedes CLA: Der neue Stromer gilt als besonders sparsam.bild: mercedes

Umweltverband testet neues E-Auto und veröffentlicht das positive Ergebnis nicht

Der neue Mercedes CLA erreicht in einem Verbrauchstest genau den Laborwert des Herstellers – ein seltener Fall. Doch das gute Ergebnis wird von der Deutschen Umwelthilfe nur wenig kommuniziert.
31.10.2025, 09:3731.10.2025, 09:37
Christopher Clausen / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) gilt als scharfer Kritiker der Autoindustrie – und führt derzeit sogar ein Klimaverfahren gegen Mercedes-Benz vor dem Bundesgerichtshof. Umso überraschender ist es, dass ausgerechnet ein Test im Auftrag der DUH dem Stuttgarter Autobauer nun ein gutes Zeugnis ausstellt: Der neue vollelektrische Mercedes CLA erreichte im Alltag exakt den offiziellen WLTP-Verbrauchswert von 12,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das Ergebnis wurde jedoch nicht von der DUH veröffentlicht.

Zum Vergleich: Die meisten E-Autos haben reale Verbrauchswerte zwischen 15 und 25 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, welche je nach Fahrweise und Aussentemperatur stark schwanken können.

Standardstrecke und ein erstaunliches Ergebnis

Der Verbrauchstest wurde vom Emissions-Kontroll-Institut der DUH durchgeführt, unter Leitung von Axel Friedrich. Der frühere Abteilungsleiter im Umweltbundesamt misst regelmässig für Umweltverbände und gilt als ausgewiesener Branchenkenner und Kritiker. Er testete den CLA 250+ EQ auf einer standardisierten Berliner Strecke von rund 36 Kilometern Länge, mit Stadtverkehr, Landstrasse und Autobahnabschnitten.

Die Besonderheit: Im realen Fahrbetrieb inklusive Lade- und Standverlusten erreichte das Fahrzeug den exakt gleichen Wert wie im Labor. Im Stadtverkehr waren laut «Tagesspiegel Background» bei ausgeschalteter Klimaanlage sogar nur 8,7 kWh/100 km möglich – allerdings im Ecomodus. Zum Vergleich: Ein Tesla Model 3 Long Range kam unter gleichen Bedingungen auf 12,24 kWh/100 km.

Mercedes neue Elektro-Plattform ermöglicht schnelleres Laden, tieferen Verbrauch und höhere Reichweite.
Mercedes neue Elektro-Plattform ermöglicht schnelleres Laden, tieferen Verbrauch und höhere Reichweite.

Mercedes zögerte erst mit der Herausgabe eines Testwagens

Laut Bericht des «Manager Magazins» wollte Mercedes zunächst kein Fahrzeug für den DUH-Test zur Verfügung stellen – aus Sorge vor negativer Berichterstattung. Erst nach persönlicher Zustimmung von Konzernchef Ola Källenius erhielt Friedrich ein Testfahrzeug. Der Test erstreckte sich über mehrere Tage. Auch Ladeverluste und mögliche Abweichungen zwischen Bordcomputer und tatsächlichem Stromverbrauch wurden einbezogen.

Trotz des positiven Ergebnisses hielt sich die DUH zurück: Das Resultat wurde nicht veröffentlicht. Man habe, so zitiert das Magazin DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch, nicht riskieren wollen, dass Mercedes mit dem Messwert werbe. Zudem habe es intern Zweifel gegeben, ob es sich bei dem Fahrzeug um ein serienmässiges Modell gehandelt habe. Mercedes wies diesen Verdacht zurück.

News Bilder des Tages 18.12.2018, Berlin, Deutschland - Foto: Juergen Resch, Bundesgeschaeftsfuehrer Deutsche Umwelthilfe, anlaesslich einer Pressekonferenz in Berlin. *** 18 12 2018 Berlin Germany Ph ...
Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH).Bild: imago stock&people

Niedriger Verbrauch: Bestätigung auch aus anderem Test

Auch ein Fahrbericht der Zeitschrift «Auto Motor und Sport» bescheinigte dem CLA eine gute Effizienz. Selbst mit dem leistungsstärkeren Allradmodell CLA 350 4MATIC EQ seien reale Reichweiten über 500 Kilometer und schnelle Ladevorgänge mit bis zu 320 kW möglich – dank 800-Volt-Technik.

DUH-Klage gegen Mercedes vor dem Bundesgerichtshof

Der Test fällt in eine Phase, in der sich DUH und Mercedes juristisch gegenüberstehen. Die Organisation hatte 2021 eine Klimaklage gegen den Autobauer eingereicht, um eine verbindliche Reduktion der CO₂-Emissionen zu erreichen. Ziel ist unter anderem ein Verkaufsstopp für neue Verbrenner spätestens ab 2030. Das Oberlandesgericht Stuttgart wies die Klage ab, doch der Bundesgerichtshof hat die Revision inzwischen zugelassen.

Mercedes bringt seinen ersten Elektro-Kombi – die Reichweite ist eine Ansage

Im Revisionsverfahren wird es laut DUH um eine Grundsatzfrage gehen: Ob grosse Emittenten wie Automobilkonzerne verpflichtet sind, ihre Produkte an den verbleibenden CO₂-Budgets und dem Pariser Klimaabkommen auszurichten. Es wäre das erste Mal, dass das höchste deutsche Zivilgericht eine solche Verantwortung grundsätzlich prüft.

Mehr zum Mercedes CLA

Reichweiten-Sensation? Dieses E-Auto soll neue Massstäbe setzen
Mercedes verkauft weniger Fahrzeuge – ein E-Auto-Modell lässt hoffen

Verwendete Quellen:

Mehr zum Thema E-Auto:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
1 / 22
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
Rang 20: Volvo EX40 (468 Verkäufe).
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben die First Class im neuen Swiss-Flieger getestet – so war es
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
3
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
4
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
5
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
Meistkommentiert
1
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
2
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
3
SBB kündigen ersten Nachtzug nach Skandinavien an – diese Orte erreichst du damit
4
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
5
Parlamentarier wollen Roaming-Gebühren abschaffen – der Bundesrat blockt ab
Meistgeteilt
1
Kreml warnt Trump wegen Atomtests +
2
«Gesundheit gefährdet»: Verbotene Weichmacher in dutzenden Produkten gefunden
3
Pentagon will Truppen für Unruhen im Inland ++ Vier Tote bei US-Angriff im Pazifik
4
Walter Frey – der Visionär der unser Hockey verändert hat
5
Golubic steht im Halbfinal +++ Rein brasilianischer Final in der Copa Libertadores
«Wenn Demokratie zu Content wird, wenn Hass monetarisiert wird, sollte man gehen»
Tech-Blogger Sascha Pallenberg verlässt Bluesky. Aus Protest. Weil sich die Betreiber der Social-Media-Plattform nicht gegen «die Troll-Strategie des Trump-Regimes» wehren.
Sascha Pallenberg hat die Nase voll. Und dies von der Social-Media-Plattform, die angetreten ist, um es besser zu machen als X. Doch die jüngsten Entwicklungen bei Bluesky weisen in eine andere Richtung.
Zur Story