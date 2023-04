«Die haben keine Ahnung»: Ueli Maurer bricht sein Schweigen – und fordert eine PUK

Wäre das Ende der Credit Suisse vermeidbar gewesen? Hat der damalige SVP-Bundesrat Ueli Maurer den Ernst der Lage zu spät erkannt? Gegenüber CH Media äussert sich der frühere Finanzminister erstmals zum Fall Credit Suisse. Er nimmt auch Stellung zu einer berühmt-berüchtigten Aussage auf SRF.

Patrik Müller / ch media

An der Sondersession zum Fall Credit Suisse wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass von 2016 bis Ende 2022 Ueli Maurer Finanzminister war. Die CS-Krise spitzte sich ab September 2022 zu, als die Geldabflüsse dramatisch zunahmen. Aus FDP und von links verlautet, der SVP-Bundesrat habe damals das ganze Ausmass der CS-Krise verkannt.