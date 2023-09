Antoine Martin wird neues Mitglied des Nationalbank-Direktoriums

Der Westschweizer Antoine Martin wird neues Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Der Bundesrat hat ihn am Freitag zum Nachfolger der Ende Juni zurückgetretenen Andréa Maechler ernannt.

Der 1969 geborene Antoine Martin ist zurzeit Financial Research Advisor on Financial Stability Policy Research bei der Federal Reserve Bank of New York. Er war vom SNB-Bankrat vorgeschlagen worden. Er wird das Amt am 1. Januar 2024 antreten. Gewählt wurde er für den Rest der Amtsdauer 2021 bis 2027.

Bild: cfany.org

