Swatch leidet – Schuld sind die Unruhen in Hongkong

Deutscher Grünen-Chef sagt über Trumps WEF-Rede, was viele insgeheim denken

Robert Habeck ist in der Schweiz noch nicht all zu bekannt. Das dürfte sich in naher Zukunft wohl ändern. Der 50-Jährige ist Bundesvorsitzender der Grünen in Deutschland. Und er wird bereits als Kanzlerkandidat gehandelt.

Wie viele andere wichtige (oder sich wichtig nehmende) Personen weilt Habeck momentan am WEF in Davos. Und wie viele andere wichtige Personen hörte er sich die Eröffnungsrede von Donald Trump an. Über diese konntet ihr auf watson bereits viel lesen, deshalb hier Trumps Rede, …