Manor baut fast 500 Stellen ab



Bild: KEYSTONE

Manor unterzieht sich einer Restrukturierung und streicht 476 Stellen. Davon werden 385 Jobs in den Warenhäusern abgebaut und 91 Stellen am Hauptsitz in Basel, wie die Warenhauskette am Montag bekannt gab.

Für die Betroffenen wurde ein Sozialplan ausgehandelt.

CEO Jérôme Gilg erklärt in der Medienmitteilung:

«Wir befinden uns im ersten Jahr eines mehrjährigen Transformationsprozesses, welchen wir Ende 2019 begonnen haben. Unsere E-Commerce-Aktivitäten konnten wir dieses Jahr um fast zwei Jahre beschleunigen. Die Trends der letzten Monate haben unsere strategische Stossrichtung bestätigt: Die Zukunft von Manor zeichnet sich dadurch aus, dass wir unsere Vorteile als Omnichannel-Warenhaus bewusst ausspielen und unser Produkt- und Dienstleistungsangebot dynamisch erneuern, gleichzeitig aber auch auf neue Partnerschaften setzen, die Digitalisierung beschleunigen und als Organisation beweglicher werden.»

Bild: PPR

