Bundesrat erhöht Mindestzinssatz bei Pensionskassen nicht – und kassiert Kritik

Kritik am bundesrätlichen Entscheid äusserte der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB). Schon seit fünf Jahren verharre der BVG-Mindestzinssatz auf dem rekordtiefen Wert von einem Prozent, schrieb er in einer Stellungnahme. Begründet worden sei dies mit den negativen Zinsen - doch nun habe die Zinswende eingesetzt. Es sei für die Versicherten unverständlich, dass die Landesregierung auf eine Erhöhung verzichtet habe. (sda)

Insgesamt sei trotz der aktuell schwierigen Situation an den Märkten eine Beibehaltung des Mindestzinssatzes von einem Prozent gerechtfertigt, folgerte die Landesregierung in der Gesamtschau. Sie muss den BVG-Mindestzinssatz laut Gesetz mindestens alle zwei Jahre überprüfen. Sie wird dies nach eigenen Angaben im kommenden Jahr tun, dieses Jahr wird darauf verzichtet.

Entscheidend für die Höhe des Mindestzinssatzes ist einerseits die Höhe der Rendite auf Bundesobligationen, andererseits sind es die Renditen auf Aktien, Anleihen und Liegenschaften. Durch die jüngsten Entwicklungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, ergaben sich in beiden Bereichen Veränderungen.

Pensionskassen müssen Vorsorgeguthaben von Versicherten auch im kommenden Jahr zu mindestens einem Prozent verzinsen. Der Mindestzinssatz in der beruflichen Vorsorge wird nicht verändert, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte.

Morgenmuffel aufgepasst: So findest auch du deinen Flow

Pensionskassen rutschen im September weiter in die Minusrendite

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wladimir Putin ist 70 – und so «gratuliert» ihm das freie Internet

Was die Zeitumstellung im Oktober 2022 mit Benjamin Franklin zu tun hat

Ameti teilt in der EU-«Arena» gegen alle aus – bis ein Unternehmer persönlich wird

Sechs Klima-Aktivisten blockieren Verkehr in Bern – LKW fährt trotzdem weiter

Deutschland hat das Flugabwehrsystem Iris-T SLM ausgeliefert – was das der Ukraine bringt

«Der Fingerabschneider» war vor Ort: Was die belgische Drogenmafia in der Schweiz treibt

Pornostar in Rente: Shaiden Rogue über Blow-Jobs, Selbstzweifel und naive Newcomer

Krim-Brücke: Russland meldet Festnahmen ++ Leck in polnischer Pipeline entdeckt

Credit Suisse: Wie Gerüchte und Verschwörungstheorien die Grossbank ins Tief stürzten

Statt Swissness nur «Swiss mess», also Schweizer Chaos: Die Credit Suisse braucht mitten in einem Börsenabschwung neues Geld für einen Umbau – und wird so zum globalen Symbol.

Am Morgen des 3. Oktobers stürzte der Börsenkurs der Credit Suisse ab, und zwar um über 10 Prozent zum Vortag. Die Aktie fing sich erst auf einem Allzeittief von 3.52 Franken, ehe sie sich etwas erholte. An diesem Morgen litt die Aktie nicht länger allein unter der jüngsten selbst verschuldeten Krise der Grossbank. Sie wurde hinuntergezogen von der weltweiten Furcht vor einem neuen Börsencrash sowie von Gerüchten, Geschwätz und Verschwörungstheorien auf den sozialen Medien.