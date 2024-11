Schweizer wollen zum Black Friday dieses Jahr weniger ausgeben

Die geringere Ausgabenfreude hat vor allem mit den steigenden Fixkosten zu tun. Dieser «Störfaktor» wurde von fast einem Drittel der Befragten zur Begründung für das getrübte Konsumverhalten an den Aktionstagen genannt. Ausserdem gab fast die Hälfte der Befragten an, zurzeit nichts zu benötigen, wie der am Dienstag veröffentlichten Umfrage zu entnehmen ist.

Wie Schweizer Politiker versuchen, Trumps Wahlkampf-Strategien zu kopieren

Vor acht Jahren war Donald Trump der erste Kandidat, der mithilfe von Twitter zum Präsidenten gewählt wurde. Dieses Jahr gewann er den Wahlkampf, indem er und seine Partei als Erste voll auf Podcasts setzten.

Präsidentschaftswahlen in den USA sorgen immer wieder für einen Entwicklungsschub bei Informationstechnologien. Im Jahr 2007 setzte ein relativ unbekannter Senator aus Illinois plötzlich Facebook für seinen Wahlkampf ein. Sein Name: Barack Obama. Der Kandidat stand anfänglich im Schatten der viel bekannteren Demokratin Hillary Clinton. Doch Obama investierte seine kleinen Ressourcen in eine Facebook-Kampagne, die ihm bald ein Following von 250'000 Menschen bescherte. Hillary Clinton hatte damals um die 3200 Facebook-Freunde.