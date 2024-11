Der Haupteingang – wie bei einem Schloss. bild: mansionglobal/nils timm

Das erste Black-Friday-Schnäppchen: Diese Mega-Villa gehört für 165 Millionen dir

So eine pompöse Villa wäre doch was! Eine mit Pool und eigenem Tennisplatz. Für 165 Millionen Dollar kannst du jetzt zuschlagen, dann gehört dir mit der «Casa Encantada» eines der renommiertesten Anwesen der USA.

Philipp Reich Folge mir

Na, hast du dir auch schon fein säuberlich aufgelistet, was du am Black Friday alles für Schnäppchen machen möchtest? Neue Kopfhörer? Ein besserer Drucker? Oder gar endlich dein Traumhandy? Wir hätten noch einen anderen Vorschlag: Dieser ist allerdings nicht ganz günstig. Falls du schon lange nach einem Feriendomizil in den USA gesucht hast, bietet sich dir jetzt aber eine einmalige Chance.

In Los Angeles steht gemäss dem Luxusimmobilien-Portal «Mansion Global» nämlich die Mega-Villa «Casa Encantada» zum Verkauf. Das Herrenhaus im neoklassizistischen Stil mit 60 Zimmern wurde von 1937 bis 1938 im Auftrag von Hilda Weber, der Witwe eines millionenschweren Glasherstellers, oberhalb des Bel-Air Country Club erbaut. Zwei Millionen Dollar liess sie sich ihr Traumhaus damals kosten. Für jene Zeit – mitten in der Grossen Depression – kein Schnäppchen.

Eine Augenweide: Der Pool mit dazugehörigem Pavillon. bild: mansionglobal/nils timm

Eine Abkühlung gefällig? bild: mansionglobal/nils timm

Du müsstest allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen. 165 Millionen Dollar kostet das Anwesen, das später dem grossen Hotel-Magneten Conrad Hilton sowie Mulit-Milliardär David Murdock gehörte, heute. Und du hast noch Glück: Der Preis wurde gerade um 30 Millionen Dollar gesenkt. Im letzten Jahr wurde das Anwesen gar für 250 Millionen Dollar angeboten, allerdings ohne Erfolg.

Das Interieur wurde seit 1938 kaum verändert. bild: mansionglobal/nils timm

Im ganzen Haus gibt es Holzvertäfelungen und historische Zierleisten. bild: mansionglobal/nils timm

Was du für die 165 Millionen bekommst? Die 2800m2 grosse Traumvilla mit 60 Zimmern, Nebengebäude mit einer Wohnfläche von 900 m2, einen riesigen, von der Strasse nicht einsehbaren Garten mit eigenem Swimming Pool, Tennisplatz und Basketball-Court. Und also grosses Highlight: begehbare Tresore für Silber, Pelze und Wein im Keller des Haupthauses sowie einen Privattunnel zum Bel-Air Country Club.

Das Anwesen erstreckt sich über mehr als 8 Hektar. bild: mansionglobal/nils timm

Und noch aus der Vogelperspektive. bild: mansionglobal/nils timm

«Dies ist eines der besten , wenn nicht das beste Haus in ganz Los Angeles», erklärt Makler Josh Flagg, der das Haus im Auftrag der Erben des bisherigen Besitzers Gary Winnick an den Mann oder die Frau bringen soll. «Ich denke, der Preis für das Haus ist angemessen und ich denke, es wird ziemlich schnell verkauft werden.» Also los, du darfst jetzt keine Zeit verschwenden.