«Missbräuchlich hoch» – Booking.com muss Gebühren für Schweizer Hotels senken

Das Unternehmen habe drei Monate Zeit, um die Reduktion umzusetzen. Booking.com teilte in einer ersten Reaktion mit, das Unternehmen sei mit dem Entscheid nicht einverstanden und werde Berufung einlegen.

«Ziel der Massnahme ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Schweizer Hotels in einem weltweit harten Konkurrenzkampf und gleichzeitig mittelbar die finanzielle Entlastung der Kundschaft.»

Trotz intensiver Verhandlungen sei es nicht gelungen, eine einvernehmliche Lösung mit Booking.com zu finden, um den Missbrauch zu beseitigen, teilte der Preisüberwacher am Mittwoch mit. Deshalb werde Booking.com jetzt per Verfügung dazu verpflichtet, die Kommissionssätze um im Durchschnitt knapp einen Viertel zu senken.

Der Hauptsitz von Booking.com in Amsterdam.

Der Hauptsitz von Booking.com in Amsterdam. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Appartements-Häuser boomen in Zürich

Elon Musks KI-Chatbot verbreitet rechtsextreme Verschwörungstheorie über Südafrika

Der in die Social-Media-Plattform X integrierte KI-Chatbot Grok hat Usern stundenlang unaufgefordert von der Kontroverse um Vorwürfe eines angeblichen «Genozids» an Weissen in Südafrika erzählt.

Bei der US-amerikanischen Social-Media-Plattform kann man dem KI-Chatbot Grok Fragen zu allen möglichen Themen stellen. Am Mittwoch warf Grok nach der eigentlichen Antwort oft ein: «Was den »Genozid an Weissen« in Südafrika angeht...» – und fuhr etwa fort, «einige» behaupteten, dass dies stimme, während Gerichte und Experten dies nicht bestätigten.