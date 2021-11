Paukenschlag in Basel: Novartis trennt sich von Roche-Anteil

Unbekannter vergewaltigt Frau nach Clubbesuch in Basel

Eine junge Frau ist am frühen Freitagmorgen in einer Fussgängerunterführung bei der Heuwaage in Basel von einem Unbekannten vergewaltigt worden. Es werden Zeugen gesucht.

Die Frau sei mit einer Freundin in einem Club unterwegs gewesen, wo ein Unbekannter sie angesprochen habe, teilte die Basler Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Gemäss Mitteilung wies die Frau den Unbekannten weg und verliess den Club um 04.00 Uhr. Dort wurde sie von jenem jungen Mann verfolgt, bedrängt und trotz Gegenwehr in …