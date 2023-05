Easyjet wird in der Schweiz mit Pauschalreisen-Angebot zum Reisebüro

Easyjet rechnet mit starkem Sommer

Der britische Billigflieger Easyjet profitiert von der Belebung des Reiseverkehrs sowie von höheren Ticketpreisen. Der Umsatz pro Sitz dürfte im laufenden dritten Geschäftsquartal ein Fünftel über dem Vorjahreszeitraum liegen, teilte die Airline am Donnerstag mit.

Das Buchungsverhalten habe sich normalisiert. Für das dritte Geschäftsquartal seien bereits 73 Prozent der Plätze gebucht, für das Schlussviertel 36 Prozent. Wegen der starken Erholung des Flugverkehrs hatte Easyjet bereits im April die Jahresziele angehoben.

Im Winterhalbjahr fiel indes der saisontypische Verlust an. Der bereinigte Vorsteuerverlust von Oktober bis Ende März verbesserte sich im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 411 Millionen britische Pfund. Das liegt in der im April angekündigten Spanne von minus 405 bis minus 425 Millionen Pfund.

Der Umsatz zog - wie bereits bekannt - um 80 Prozent auf 2,7 Milliarden Pfund an. Die Zahl der Passagiere stieg um 41 Prozent auf 33,1 Millionen, die Auslastung der Maschinen verbesserte sich damit von 77,3 auf 87,5 Prozent. (sda/dpa)