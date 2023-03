XL-Bildschirme, heizbare Sitze, Doppelbett für Reiche: So sitzt du künftig in der Swiss

Die Schweizer Fluggesellschaft fliegt wieder grosse Gewinne ein. Damit kauft sie neue Flugzeuge und überarbeitet das Kabinenprodukt – mit zahlreichen Neuerungen aus Passagiersicht. Kostenpunkt: 500 Millionen Franken.

Benjamin Weinmann / ch media

Die Swiss hat die Pandemie vorerst hinter sich gelassen. Hatte die Lufthansa-Tochter in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 einen Verlust von rund einer Milliarden Franken zu verzeichnen, so resultierte im vergangenen Jahr wieder ein satter Gewinn von 456 Millionen Franken.

Diese Ertragskraft will Swiss-Chef Dieter Vranckx reinvestieren. Bereits kommuniziert ist, dass die Airline ab 2025 fünf neue Langstreckenmaschinen des Typs A350 von Airbus erhalten wird.

Mit Schiebetüre und Garderobe: Luxus in der First Class. Bild: zvg

An der Bilanzmedienkonferenz vom Freitag gab die Swiss nun Einblick in ein neues Kabinenkonzept, das ab 2025 abheben soll. Zuerst wird es an Bord der A330-Maschinen zur Anwendung kommen, gefolgt von den neuen A350-Maschinen und den Boeing-777-Flugzeugen.

So soll die neue Business Class der Swiss ab 2025 aussehen. Bild: zvg

In der First Class wird es künftig eine Art Suite geben, inklusive Doppelbett für Gutbetuchte. Auch die Lufthansa hat eine solche Innovation angekündigt, was zur Spekulationen führte, ob die Swiss nachziehen würde. Allerdings: Anstatt wie früher acht beinhaltet das neue Konzept nur noch vier Luxus-Sitze.

In der First sowie in der Business Class können die Passagiere zudem die Temperatur in ihren Sitzen individuell kühler oder wärmer einstellen.

Fast einen Meter Sitzabstand zum Vordersitz: Mehr Platz in der Premium Economy. Bild: zvg

Besserungen soll es auch aber für die Mehrheit der Fluggäste geben – jenen in der Economy Class.

Mehr Sitzabstand und grössere Bildschirme: Die neue Swiss-Economy-Class. Bild: zvg

Dank neuen, dünneren Sitzen wird der Sitzabstand, der in der Langstrecke äusserst eng bemessen ist, etwas grösser. Wie das Branchenportal Aerotelegraph vorab berichtete, wird der Abstand künftig 2.5 Zentimeter grösser sein. Zudem werden die Bildschirme in den Sitzen deutlich grösser.