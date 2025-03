Schweizer Ökonomen senken wegen Trump Konjunkturprognosen

Gleichzeitig komme die Investitionstätigkeit in Maschinen und Anlagen zum Erliegen. Und auch beim Konsum zeigten sich Bremsspuren – nicht zuletzt wegen einer steigenden Arbeitslosenquote. (sda/awp)

Die Schweiz könne sich all dem nicht entziehen. Die Warenexporte dürften gemäss BAK im laufenden Jahr angesichts der Abschwächung des Welthandels nur noch um 2,8 Prozent zulegen, während zuvor ein Wachstum von 3,7 Prozent prognostiziert wurde.

«Unternehmen halten sich in einem solchen Umfeld mit weiterreichenden Entscheidungen möglichst zurück – ein wesentliches Hindernis für Investitionen.» Die BAK-Experten haben daher ihr Prognose für die globale Investitionstätigkeit deutlich nach unten geschraubt. Dies gelte – trotz des angedachten Investitionsprogramms – auch für Deutschland.

Der direkte Bremseffekt der Zölle bleibe bislang zwar vergleichsweise begrenzt. Weitaus gravierender sei jedoch die durch die anhaltenden Handelskonflikte geschaffene Unsicherheit, so das Communiqué weiter.

Viel mehr Ausländer müssen ihren Ausweis abgeben – was das mit Putin zu tun hat

Zu hohes Tempo, zu viel Alkohol: In den meisten Fällen müssen Autofahrer aus diesen Gründen das «Billett» abgeben. In der jüngsten Statistik schlägt sich aber auch die geopolitische Weltlage nieder.

Die Strassenverkehrsämter haben 2024 in der Schweiz 86'995 Fahrausweise entzogen. Das entspricht einer Zunahme um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Donnerstag mitteilte. Wenig überraschend: Am häufigsten verlieren Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen das «Permis», weil sie zu stark aufs Gaspedal drücken oder zu tief ins Glas schauen.