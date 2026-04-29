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Dertour Suisse gibt bisherigen Hotelplan-Hauptsitz auf

Dertour Suisse gibt bisherigen Hotelplan-Hauptsitz auf

29.04.2026, 13:3829.04.2026, 13:38

Nach der Übernahme der Hotelplan-Gruppe gibt Dertour Suisse den Hauptsitz der ehemaligen Migros-Reisetochter in Glattbrugg auf. Nach einer umfassenden Standortanalyse habe sich Dertour Suisse entschieden, den Hauptstandort in Zürich-Altstetten zu belassen, teilte der grösste Schweizer Reisekonzern am Mittwoch in einem Communiqué mit.

Urlaubsplanung, DERTOUR, Reiseb
Dertour Suisse gibt den bisherigen Hotelplan-Hauptsitz auf.Bild: IMAGO / CHROMORANGE

Ein Stellenabbau sei damit nicht verbunden, sagte ein Dertour-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP: Es sei lediglich der Entscheid über den Hauptsitz gefallen.

Ein wesentliches Kriterium in der Bewertung sei die Erreichbarkeit gewesen. Für einen grossen Teil der heute in Glattbrugg tätigen Angestellten würden sich die Pendelzeiten durch den künftigen Arbeitsort in Zürich-Altstetten verkürzen, schrieb Dertour Suisse weiter: «Dieser Aspekt floss entsprechend in den Entscheid ein.»

Tiefere Kosten

Zudem sei die Wirtschaftlichkeit am bisherigen Dertour-Hauptsitz grösser: «Über einen Zeitraum von zehn Jahren fallen die Gesamtkosten in Altstetten deutlich tiefer aus.» So seien die Mietkosten günstiger. Auch die Sanierungs-, Unterhalts- und Rückbaukosten seien überschaubarer. Darüber hinaus sei die Flächennutzung in Altstetten effizient und der Baustandard mit dem Minergie-Niveau höher. Dadurch seien Energie- und Nebenkosten geringer.

Die Detailplanung für die Zusammenlegung der Standorte sei derzeit im Gang. Der Wechsel von rund 340 Angestellten von Glattbrugg ins rund 10 Kilometer entfernte Altstetten werde derzeit konkretisiert. Der Umzug sei schrittweise für die zweite Jahreshälfte geplant und solle bis Ende Jahr abgeschlossen sein, sagte der Sprecher weiter. (hkl/sda/awp)

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