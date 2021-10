Helvetic Airways sucht 60 neue Flight Attendants – und sie müssen nicht geimpft sein

Wie eine junge Polynesierin bei Euromillions 220 Millionen gewonnen hat

220 Millionen: Eine junge Polynesierin macht den Europäern vor, wie man gewinnbringend Lotto spielt. Ob sie sich verändern wird? «Nein».

Schnee hat sie noch nie gesehen. Die junge Frau, die den Rekord-Jackpot der Euromillionen geknackt hat, geht lieber im Sand: Sie wohnt in der Südsee, 15'000 Kilometer von Europa entfernt. Dass sie an der Lotterie der Euromillions überhaupt teilnehmen konnte, liegt daran, dass sie in Tahiti wohnt, der Hauptstadt des pazifischen Inselgebietes Polynesien. Dort hat sie Mitte Oktober den höchsten Glückspielbetrag des alten Kontinents gewonnen: 220 Millionen Euros.

Gespielt hatte die anonym bleibende …