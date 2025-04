IBM-Chef fürchtet Folgen von «America-First»-Politik

IBM entwickelt Hardware und Software, darunter PCs, Server und Netzwerkausrüstung. Ausserdem bietet das 1911 als International Business Machines Corporation im US-Bundesstaat New York gegründete Unternehmen Dienstleistungen wie Cloud Computing, Datenanalyse und künstliche Intelligenz (KI) an.

Die IBM-Aktie verlor im nachbörslichen Handel jedoch zeitweise mehr als fünf Prozent, nachdem sie in einer ersten Reaktion noch ins Plus gegangen war.

IBM übertraf mit der Umsatzprognose für das laufende Quartal die Erwartungen der Analystinnen und Anaylsten. Der Konzern rechnet mit Erlösen zwischen 16,40 und 16,75 Milliarden Dollar. Am Markt waren im Schnitt eher gut 16,3 Milliarden Dollar erwartet worden.

IBM-Chef Arvind Krishna fürchtet, dass die «America-First»-Politik von Präsident Donald Trump US-Unternehmen international schaden könnte. «Wenn sich die Wahrnehmung durchsetzt, dass amerikanische Unternehmen nur machen, was für das Land Amerika gut ist, wird das ein Problem auslösen», sagte Krishna dem US-Wirtschaftssender CNBC. Noch sehe IBM in den Daten aber keine Anzeichen dafür, schränkte er ein.

