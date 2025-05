Möglicher Zwergplanet entdeckt – und das ist ein Problem für «Planet Neun»

Am äussersten Rand unseres Sonnensystems haben Astronomen ein neues sogenanntes transneptunisches Objekt (TNO) entdeckt: 2017 OF 201 . Möglicherweise ist der Himmelskörper, der von einem Team unter Leitung von Sihao Cheng vom Institute for Advanced Study in Princeton (USA) identifiziert wurde, mit einem geschätzten Durchmesser von etwa 700 Kilometern gross genug, um als Zwergplanet zu gelten. Das ist dieselbe Kategorie, in der sich Pluto befindet, der bis 2006 noch als Planet galt. Pluto hat einen Durchmesser von 2377 Kilometern.

Ein zusammengesetztes Bild, das die fünf von der Internationalen Astronomischen Union anerkannten Zwergplaneten sowie das neu entdeckte transneptunische Objekt 2017 OF 201 zeigt. Bild: NASA/JPL-Caltech/Sihao Cheng et al.

2017 OF 201 wurde innerhalb von sieben Jahren 19-mal vom Blanco-Teleskop in Chile und dem Canada-France-Hawaii-Teleskop auf Hawaii beobachtet, aber erst jetzt in den Archivdaten entdeckt und in einem Fachartikel genauer beschrieben. Die Ergebnisse wurden vom Minor Planet Center der Internationalen Astronomischen Union bestätigt, aber noch nicht von Fachleuten geprüft.

In 25'000 Jahren einmal um die Sonne

Das transneptunische Objekt hat einen annähernd kugelförmigen Körper und folgt einer extremen länglichen Umlaufbahn – es benötigt rund 25'000 Erdjahre, um die Sonne einmal vollständig zu umrunden. «Das Aphel des Objekts – der sonnenfernste Punkt seiner Umlaufbahn – ist mehr als 1600-mal so gross wie die Erdbahn», erläutert Cheng. «Sein Perihel – der sonnennächste Punkt seiner Umlaufbahn – ist dagegen 44,5 Mal so gross wie die Erdbahn, ähnlich wie die Umlaufbahn des Pluto.» Es handelt sich nach Pluto um das zweitgrösste bekannte Objekt mit einem solch ausgedehnten Orbit.

201 im Vergleich zu Umlaufbahn von 2017 OFim Vergleich zu Sedna , einem weiteren grossen TNO mit extremer Umlaufbahn, da ein Zwergplanet sein könnte. Bild: Wikimedia

Der mögliche Zwergplanet befindet sich im Kuipergürtel jenseits der Umlaufbahn des äussersten bekannten Planeten Neptun und ist eines der am weitesten entfernten sichtbaren Objekte in unserem Sonnensystem. Derzeit ist 2017 OF 201 etwa 90,5 AE (Astronomische Einheiten) entfernt, also der 90,5-fachen Strecke zwischen Erde und Sonne. Das entspricht rund 13,6 Milliarden Kilometern.

Die derzeitige Position von 2017 OF 201 . Das Objekt ist nur während 1 Prozent seiner Umlaufbahn von der Erde aus zu beobachten. Bild: Jiaxuan Li and Sihao Cheng

«Er muss enge Begegnungen mit einem Riesenplaneten gehabt haben, sodass er auf diese weite Umlaufbahn geschleudert wurde», stellt Eritas Yang von der Princeton University in einer Mitteilung der Universität fest. Yang war ebenfalls an der Entdeckung des Objekts beteiligt. «Vielleicht gab es auch mehr als einen Schritt auf seiner Wanderung. Es ist möglich, dass dieses Objekt zunächst in Richtung der Oortschen Wolke geschleudert wurde, der entlegensten Region in unserem Sonnensystem, in der es viele Kometen gibt, und dann zurückgeschickt wurde», fügt Cheng hinzu. Nur etwa während 1 Prozent seiner Umlaufbahn ist 2017 OF 201 nahe genug an der Erde, damit er von dort aus beobachtet werden kann.

Kein «Planet Neun»?

Im Kuipergürtel vermuten Astronomen einen möglichen 9. Planeten – «Planet Neun», wie der hypothetische Himmelskörper genannt wird, wäre ein zusätzlicher, bisher unentdeckter Planet in unserem Sonnensystem. Als indirekter Hinweis auf dessen Existenz gilt eine Anhäufung von Umlaufbahnen vieler extremer transneptunischer Objekte in einer bestimmten Richtung, die durch die Schwerkraft von «Planet Neun» verursacht sein könnte.

Künstlerische Darstellung eines möglichen «Planeten Neun». Bild: Shutterstock