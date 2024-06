«Diese monumentalen Stätten sind wirklich gross und beeindruckend, und wir glauben, dass sie dazu gedacht waren, aus einiger Entfernung gesehen zu werden» , wird Philip Riris, Hauptautor und Dozent für archäologische Umweltmodellierung an der Universität Bournemouth, in einer Mitteilung zitiert.

Nach Ansicht der Forschenden handelt es sich bei der Darstellung einer Riesenschlange um die weltweit grösste einzelne Felsgravur, die bisher erfasst wurde. Weitere der sogenannten Petroglyphen – also in Stein gearbeitete Felsbilder aus prähistorischer Zeit – zeigen menschliche Figuren und riesige Amazonas-Tausendfüssler.

In Südamerika sind die vermutlich grössten prähistorischen Felsbilder der Welt entdeckt worden. Die Gravuren, die entlang des Oberen und Mittleren Orinoco-Flusses in Venezuela und Kolumbien in die Felswände gemeisselt wurden, seien mehrere Dutzend Meter lang.

Mensch an Variante des Vogelgrippe-Virus gestorben – die wichtigsten Fragen und Antworten

In Mexiko ist ein Mensch an der Vogelgrippe gestorben, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtet. Das Besondere: Die Person starb am Subtyp H5N2 – damit ist es der erste bestätigte Todesfall bei einem Menschen mit dieser Variante.