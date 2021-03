Wissen

History

«Tunnel der Toten» aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt



«Tunnel der Toten» aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt

Mehr als 270 Männer des badischen Reserve-Infanterieregiments 111 starben im Mai 1917 einen qualvollen Tod in einem Stollen beim Chemin des Dames, einem Abschnitt der Westfront. Der Eingang zum sogenannten Winterberg-Tunnel wurde verschüttet, der Stollen nicht mehr gefunden. Mehr als 100 Jahre lang lagen die Leichen in ihrem vergessenen Grab. 2020 wurde der Tunnel nach einer langen Suche entdeckt – doch die deutschen und französischen Behörden sind über den Fund nur mässig erfreut.

Der Chemin des Dames ist ein Höhenzug im Dreieck zwischen den nordostfranzösischen Städten Laon, Soissons und Reims. Im Ersten Weltkrieg zogen sich die deutschen Truppen nach der Schlacht an der Marne hierher zurück und bezogen hier im September 1914 eine Auffangstellung. Von da an gehörte der Chemin des Dames zu den am heftigsten umkämpften Abschnitten der Westfront. Hunderttausende von Soldaten verloren hier ihr Leben; noch heute finden Bauern beim Pflügen Metallteile, Ausrüstungsgegenstände und menschliche Knochen.

Die Deutschen bauten den Höhenzug im Laufe der nächsten zwei Jahre zu einer Festung mit einem komplexen unterirdischen Tunnelsystem aus. Zu diesem System gehörte der Winterbergtunnel, der vom völlig zerstörten Dorf Craonne aus 300 Meter in südlicher Richtung verlief und dazu diente, die vorderste Linie der deutschen Schützengräben zu versorgen.

Die Offensive des «Blutsäufers»

Seit Mitte April 1917 tobte in der Gegend die Schlacht an der Aisne – eine gross angelegte Offensive der französischen Truppen gegen den als uneinnehmbar geltenden Höhenzug. In weniger als zehn Tagen kamen dabei 30'000 französische Soldaten ums Leben, 100'000 wurden verwundet. Trotzdem befahl der Oberbefehlshaber, der als «Blutsäufer» bekannte General Robert Nivelle, die Fortsetzung des Angriffs.

Anfang Mai 1917 waren viele Soldaten aus dem Grossherzogtum Baden im Gebiet von Craonne stationiert. Am 4. Mai brach die Hölle über diese Männer herein: Die französische Armee nahm an diesem Tag ihren Angriff wieder auf; der Schwerpunkt der Attacke lag im Raum Craonne. Die Franzosen setzten einen Beobachtungsballon ein, um ihre Kanonen auf den Eingang des Tunnels auszurichten. Schweres Artilleriefeuer pflügte seit dem Morgen den Boden um, zahlreiche deutsche Soldaten hatten sich in den Schutz des Tunnels zurückgezogen. Ein Offizier notierte: «Der ganze Berg bebte, Sand regnete von der Decke, und trotz einer 20 Meter dicken Bodendecke glaubte man in jedem Moment, dass der Tunnel einstürzen würde.»

Kurz vor Mittag schlug eine Granate des schwersten Kalibers beim Eingang des Tunnels ein und brachte dort gelagerte deutsche Munition zur Explosion. Der Eingang stürzte auf einer Länge von mehreren Metern komplett ein; eine weitere Granate traf auf der anderen Seite den Ausgang und verschüttete auch diesen. Auch die Lüftungslöcher waren zugeschüttet. Die Soldaten im Tunnel sassen nun in einer tödlichen Falle.

Qualvoller Tod im Tunnel

Von aussen kam keine Hilfe, denn der ständige Granatbeschuss verhinderte jegliche Rettungsarbeiten. Die Soldaten im Inneren des Tunnels versuchten, sich mit blossen Händen aus ihrem Gefängnis zu befreien – vergeblich. Schreckliche Szenen spielten sich ab, während die jungen Männer in einem tagelangen Todeskampf allmählich an Sauerstoffmangel zugrunde gingen. Nur drei von ihnen überlebten wie durch ein Wunder; sie wurden einen Tag bevor die Franzosen den Winterberg einnahmen befreit.

Die Eingeschlossenen hätten in der unerträglichen Hitze vergeblich nach Wasser verlangt, sie hätten nach ihren Eltern, ihren Ehefrauen, ihren Kindern gerufen, erzählte einer der Überlebenden. In ihrer Angst vor dem Erstickungstod erschossen sich einige, während andere ihre Kameraden darum baten, sie zu erschiessen.

Die vorrückenden Franzosen hatten keine Zeit und wohl auch keine Lust, sich um den Tunnel und die darin eingeschlossenen toten und sterbenden Soldaten zu kümmern. Ohnehin besetzten die Deutschen das Gelände bald erneut, nachdem die französische Offensive nach fürchterlichen Verlusten zusammengebrochen war und es sogar zu Meutereien unter den «Poilus», den französischen Frontsoldaten, gekommen war.

Die Verwüstungen durch das Artillerie-Bombardement waren so ungeheuer, dass es nicht mehr gelang, den Eingang des Tunnels zu finden. Die Angaben auf den Karten passten nicht mehr zu der von Granaten umgepflügten Landschaft. Nach dem Krieg überwucherte Wald die Kraterlandschaft und das Massengrab geriet in Vergessenheit – zumal es sich um deutsche Gefallene handelte, für die sich das französische Interesse in Grenzen hielt.

Recherchen eines Hobby-Historikers

Sehr wohl Interesse zeigte aber seit den Achtzigerjahren der französische Hobby-Historiker Alain Malinowski, der aus Orainville nördlich von Reims stammt, nur wenige Kilometer vom Winterberg entfernt. Malinowski, der in Paris bei der Metro arbeitete, gab sich nicht damit zufrieden, die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs nach Objekten abzusuchen, er besuchte in seiner Freizeit auch die Militärarchive des Château de Vincennes in der Nähe von Paris. Dort entdeckte er in den Neunzigerjahren eine Kiste mit Lageplänen eines langen Tunnels bei Craonne. Ihm war klar, dass es sich um den legendären Winterberg-Stollen handeln musste.

Malinowski suchte fünfzehn Jahre lang nach dem Tunnel, ohne Erfolg. Doch 2009 stiess er zufällig auf eine Karte vom 28. April 1917, auf der nicht nur der Winterberg-Stollen eingezeichnet war, sondern auch eine Kreuzung von zwei Pfaden, die es noch immer gab. Mithilfe von möglichst genauen Messungen gelang es Malinowski, eine Stelle zu lokalisieren, unter der sich der Tunnel befinden musste. Malinowski informierte die zuständigen französischen Behörden, und es geschah – nichts.

Illegale Grabung in der «Zone rouge»

Möglicherweise glaubten die Beamten dem Hobby-Historiker schlicht nicht. Oder sie trauten ihm nicht – Amateurforscher, die auf eigene Faust Ausgrabungen organisieren, sind den offiziellen Stellen meist ein Gräuel. Jedenfalls blieben sie in den folgenden zehn Jahren nahezu untätig und stellten weitere Untersuchungen an.

Aus Ärger über diese Untätigkeit schritten Malinowskis Söhne Pierre und Erik zur Tat. Beide teilen die Begeisterung ihres Vaters für historische Themen; Pierre, eine schillernde Persönlichkeit, ist Präsident der von ihm gegründeten «Fondation pour le développement des initiatives historiques franco-russes» und lebt in Russland. Der Ex-Soldat und ehemalige Assistent des rechtsextremen «Front-National»-Gründers Jean-Marie Le Pen im Europa-Parlament hat schon verschiedene historische und archäologische Projekte durchgeführt.

Im Januar 2020 brachten die Brüder ein eigenes Grabungsteam und einen Bagger zu der Stelle, die ihr Vater als Eingang zum Winterberg-Stollen lokalisiert hatte. Sie gruben vier Meter in die Tiefe und stiessen in der Tat auf den Eingang des Tunnels. Sie fanden eine Alarmglocke, Gasmasken-Behälter, Gleise für den Munitionstransport, Waffen und die Überreste von zwei Soldaten.

Die Hobby-Archäologen verschlossen den Eingang wieder und informierten die Behörden über ihre Aktion – die illegal war, denn in der sogenannten «Zone rouge» (rote Zone) sind Ausgrabungen von Privaten nicht erlaubt. Zum einen, weil die Totenruhe der Gefallenen gestört werden könnte, zum anderen, weil Grabungen hier sehr gefährlich sind, denn in dieser ehemaligen Hauptkampfzone liegen nach wie vor Munitionsreste und Blindgänger. Pierre Malinowski rechtfertigte die illegale Grabung später mit der Untätigkeit der offiziellen Stellen: «Wenn man ein solches Projekt nicht auf diese Weise lanciert, wird nie etwas geschehen, denn es gibt zu viele Protokolle», sagte er im Dezember 2020 dem französischen TV-Sender LCI.

«Das Bemühen, die Toten zu suchen, ist ehrenwert, doch die Durchführung der Aktion – ohne Beteiligung und Genehmigung der zuständigen Behörden – ist unangebracht, sogar kontraproduktiv.»

Verärgerte Kriegsgräberfürsorge

Nachdem die Behörden weitere zehn Monate untätig geblieben waren, wandte sich Pierre Malinowski verärgert an die Öffentlichkeit und erzählte die ganze Geschichte der Zeitung «Le Monde». Nun meldeten sich die zuständigen Stellen, allerdings mit harscher Kritik an den Malinowskis. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) verurteilte die Grabungen in einer Mitteilung. Die Generalsekretärin des VDK, Daniela Schily, sagte: «Das Bemühen, die Toten zu suchen, ist ehrenwert, doch die Durchführung der Aktion – ohne Beteiligung und Genehmigung der zuständigen Behörden – ist unangebracht, sogar kontraproduktiv. Selbst wenn historisch Interessierte denken, sie müssten aktiv werden, um die Toten zu bergen, können diese im schlimmsten Fall das Gegenteil bewirken, nämlich die Plünderung der Gräber.»

Der VDK stellte zusammen mit seinen französischen Partnerorganisationen ONAC und DRAC bereits im Sommer 2020 Untersuchungen zum Winterberg-Stollen an, unter anderem mithilfe eines Georadars. Weitere Untersuchungen mit Spezialgeräten sollen folgen. Eile ist geboten, weil tatsächlich bereits Plünderer versucht haben, in den Stollen einzudringen. Dies ist auch deshalb problematisch, weil dort bisher vermutlich kein Sauerstoff vorhanden ist und Gegenstände im Stollen daher recht gut erhalten sein dürften. Selbst die Leichen könnten mumifiziert sein, wie der Historiker Markus Klauer dem Sender LCI erklärte. Zudem gebe es dort sicher Briefe, vielleicht auch Fotos. Auf jeden Fall handle es sich um einen wertvollen menschlichen Schatz für die Angehörigen der Gefallenen.

Die Frage, was mit dem Winterberg-Stollen geschehen soll, muss daher bald beantwortet werden. Sollen die Leichen der Gefallenen dort verbleiben oder sollen sie in ein gemeinschaftliches Grab überführt werden? Soll aus dem Tunnel ein Museum werden, oder eine binationale deutsch-französische Erinnerungsstätte? Möglicherweise werden die illegalen Grabungen der Familie Malinowski doch noch zu einem guten Ende beitragen.

