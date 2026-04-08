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Artemis 2: Rückkehr von Mondmission gilt als heikelste Phase

Rückkehr von Mondmission gilt als heikelste Phase

08.04.2026, 16:0308.04.2026, 16:03

Die Rückkehr der bemannten Mondmission «Artemis 2» gilt laut dem ehemaligen Schweizer Astronauten Claude Nicollier als kritischste Phase des Fluges. Besonders der Wiedereintritt der Orion-Kapsel in die Erdatmosphäre stelle eine grosse technische Herausforderung dar.

In this image from video provided by NASA, the Orion Spacecraft, the Earth and the Moon are seen from a camera as the Artemis II crew and spacecraft travel farther into Space, Monday, April 6, 2026. ( ...
Der Wiedereintritt der Orion-Kapsel in die Erdatmosphäre ist die kritischste Phase.Bild: keystone

Nicollier, der selbst vier Rückkehrflüge aus dem All absolviert hat, verweist in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem Westschweizer Radio und Fernsehen RTS auf die deutlich höhere Geschwindigkeit.

Während Raumfahrzeuge aus der niedrigen Erdumlaufbahn mit rund 28'000 Kilometern pro Stunde zurückkehren, seien es von einer Mondmission fast 40'000 Kilometer pro Stunde, sagte der 81-jährige Waadtländer.

Diese höhere Geschwindigkeit bedeute eine erhebliche thermische Belastung für den Hitzeschild der Orion-Kapsel. Zwar sei das System bei der unbemannten Mission Artemis I getestet worden, dennoch bestünden weiterhin Bedenken in dieser Hinsicht, so Nicollier.

Die vierköpfige Crew der Artemis-II-Mission befindet sich nach ihrem Vorbeiflug am Mond auf dem Rückweg zur Erde. Der Wiedereintritt in die Atmosphäre und die Wasserung im Pazifik sind nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa für Freitagabend (Ortszeit USA) vorgesehen. (hkl/sda)

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