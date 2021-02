Warum dieser Märtyrer der Schutzpatron der Köche und Komödianten ist

Wahrheitsbox

Natürlich wurden die Leidensgeschichten der christlichen Märtyrer vielfach ausgeschmückt, um deren Standhaftigkeit im Glauben noch ein wenig eindrücklicher zu gestalten. Im Fall von Laurentius von Rom ist es möglich, dass die ganze Sache mit dem Eisenrost auf einen Transkriptionsfehler zurückzuführen ist. So zumindest sieht es der Historiker Patrick J. Healy. Er glaubt, dass Laurentius ebenso wie Cyprian von Karthago und Sixtus II. von Rom gemäss dem kaiserlichen Edikt Valerians enthauptet wurde.

Denn in den christlichen Quellen werde der Märtyrertod üblicherweise mit der feierlichen Form «passus est» (er litt, d.h. er wurde gemartert) angekündigt. So wie im Liber Pontificalis (Buch der Päpste), wo der Begriff für Laurentius Tod und den vier Tage zuvor enthaupteten Sixtus gleichermassen Verwendung finde.

Ginge hier nun aber das «p» verloren und würde nur noch «assus est» (er wurde geröstet) gelesen, liesse sich die Erzähltradition mit dem zu Tode gebratenen Laurentius einfach erklären.

Doch selbst wenn die Geschichte von Laurentius' Martyrium nicht ganz der Wahrheit entsprechen sollte, so hat es doch unzählige Künstler inspiriert. El Escorial in Madrid beispielsweise wurde zu seinen Ehren in Form eines Gitters erbaut. Denn Philipp II. von Spanien hatte am 10. August 1557, also dem Tag des Laurentius-Festes, den französischen König Heinrich II. besiegt und gelobte darum, dem Heiligen ein Kloster zu bauen.