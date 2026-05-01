Für das Unbehagen, das man in alten verlassenen Gebäuden spüren kann, gibt es jetzt eine mögliche wissenschaftliche Erklärung. Bild: www.imago-images.de

Unheimliches Gefühl in alten Häusern: Studie findet möglichen Grund

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Unheimliche Gefühle in alten Gebäuden könnten weniger mit Geistern zu tun haben als mit Physik: Einer neuen Studie zufolge kann sogenannter Infraschall – also Schall unterhalb der menschlichen Hörgrenze von 20 Hertz – messbare Auswirkungen auf Stimmung und Körper haben.

Die Untersuchung der MacEwan University und der University of Alberta zeigt, dass selbst unhörbare tieffrequente Schwingungen aus alten Heizungen, Rohren oder Lüftungssystemen negative emotionale Reaktionen auslösen können. Teilnehmende konnten den Infraschall nicht bewusst wahrnehmen, reagierten aber dennoch verändert.

Versuchsaufbau mit Musik, Stress und verstecktem Infraschall

Im Experiment wurden 36 Personen zufällig in vier Gruppen eingeteilt. Sie hörten entweder beruhigende oder bewusst unheimliche Musik. Gleichzeitig wurde bei einem Teil der Teilnehmenden, ohne ihr Wissen, Infraschall mit rund 18 Hertz über versteckte Subwoofer eingespielt.

Nach der Beschallung bewerteten die Probanden ihre Gefühle, zusätzlich wurde ihr Speichel auf Cortisol untersucht, ein etabliertes Stresshormon.

Mehr Irritation und weniger Interesse

Die Ergebnisse zeigen ein klares Muster: Bei aktivem Infraschall berichteten die Teilnehmenden von geringerem Interesse und mehr Irritation, die Musik bewerteten sie als emotional negativer. Besonders auffällig war, dass die Musik als «trauriger» wahrgenommen wurde, unabhängig davon, ob sie eigentlich beruhigend oder unheimlich gestaltet war.

Die statistische Auswertung zeigt zudem moderate bis deutliche Effekte auf mehrere emotionale Parameter, darunter erhöhte Reizbarkeit während der Exposition.

Stresshormon Cortisol stieg messbar an

Neben den subjektiven Einschätzungen zeigte sich auch ein physiologischer Effekt: Die Cortisolwerte im Speichel stiegen nach der Exposition mit Infraschall signifikant an.

Das deutet darauf hin, dass der Körper auf die tiefen Frequenzen reagiert, obwohl sie nicht bewusst gehört werden. Besonders interessant: Die Veränderung blieb bestehen, selbst wenn emotionale Selbsteinschätzungen statistisch berücksichtigt wurden.

Die Teilnehmenden konnten nicht zuverlässig erkennen, wann Infraschall eingesetzt wurde. Auch die Erwartung, ob er vorhanden sei, hatte keinen messbaren Einfluss auf die Cortisolwerte.

Damit widerspricht die Studie dem Argument, dass die Effekte lediglich durch Einbildung oder Erwartung entstehen.

Geistergefühl als Interpretation statt Ursache

Laut den Forschenden könnte genau dieser Mechanismus erklären, warum Menschen in alten oder als «spukig» geltenden Gebäuden unangenehme Gefühle entwickeln. Der Körper reagiert auf die Umgebung, während das Gehirn die Ursache interpretieren muss.

Wer ohnehin an paranormale Phänomene glaubt, könnte solche körperlichen Reize eher als Hinweis auf eine «Präsenz» deuten, obwohl sie physikalisch erklärbar sind.

Reiz statt Angst: Eher Unbehagen als Horror

Auffällig ist, dass nicht primär Angst oder Panik ausgelöst wurde, sondern eher Reizbarkeit und allgemeines Unbehagen. Das passt zu früheren Studien, die Infraschall eher mit Irritation als mit klassischen Angstreaktionen in Verbindung bringen.

Die Forschenden betonen gleichzeitig, dass es sich um eine kleine Stichprobe handelt und weitere Studien nötig sind, um die Effekte zu bestätigen und besser einzuordnen.