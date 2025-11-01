Nebel
DE | FR
burger
Wissen
Raumfahrt

Neues Radiobild der Milchstrasse ist so gross wie noch nie

Milchstrasse, Galaxis
Das ist die Milchstrasse im sichtbaren Bereich, wie wir sie kennen. Bild: Shutterstock

So hast du die Milchstrasse noch nie gesehen

Astronomen haben das grösste und detaillierteste Radiobild unserer Milchstrasse erstellt, das jemals aufgenommen wurde.
01.11.2025, 06:0601.11.2025, 06:06

Das Bild ist das Ergebnis von anderthalb Jahren intensiver Arbeit eines Forschungsteams um Silvia Mantovanini und Natasha Hurley-Walker von der Curtin University in Australien. Sie haben nicht weniger als 40'000 Stunden Daten verarbeitet, um zu diesem Endergebnis zu gelangen. Die Daten stammen aus zwei gross angelegten Untersuchungen, die mit dem Murchison Widefield Array-Teleskop in West-Australien durchgeführt wurden.

Dieses Radioteleskop fängt kein normales Licht ein, sondern Radiowellen von 1,3 bis 4 Metern Wellenlänge – also millionenfach länger als sichtbares Licht und damit weit ausserhalb des für Menschen sichtbaren Spektrums. Verschiedene Objekte im Weltraum strahlen unterschiedliche Arten von Radiowellen aus. Das lässt sich damit vergleichen, wie unterschiedlich verschiedene Farben des sichtbaren Lichts aussehen.

The MWA telescope consists of 4,096 spider-like antennas, located at Inyarrimanha Ilgari Bundara, the CSIRO Murchison Radio-astronomy Observatory, on Wajarri Country in Western Australia https://www. ...
Das MWA-Teleskop in West-Australien besteht aus 4096 spinnenartigen Antennen.Bild: Icrar.org

Die hunderten Antennen des Teleskops sind über ein sehr grosses Gebiet verteilt. Durch die Kombination der Signale dieser Antennen können Astronomen einen weiten Bereich des Himmels gleichzeitig abbilden. Das neue Bild wurde speziell mit niederfrequenten Radiowellen erstellt. Dadurch werden Strukturen sichtbar, die bei anderen Wellenlängen nur schwer zu erkennen sind.

Das Bild kombiniert Daten aus zwei Studien: GLEAM aus den Jahren 2013–2014 (28 Nächte Beobachtungen) und GLEAM-X aus den Jahren 2018–2020 (113 Nächte). Durch die Zusammenführung dieser Daten entstand ein Bild, das doppelt so scharf ist und einen doppelt so grossen Bereich abdeckt wie die vorherige Version aus dem Jahr 2019.

In seiner dritten Datenausgabe zeigt GLEAM-X nun einen Bereich von über 3800 Quadratgrad entlang der galaktischen Ebene. Das entspricht etwa zehn Prozent des gesamten Himmels – oder fast 18'000 Vollmonden, dicht an dicht gelegt. Die Daten wurden mithilfe von Supercomputern zu einem einzigen Himmelsmosaik verrechnet. Die daraus resultierenden Radiokarten weisen eine Positionsgenauigkeit von rund einer Bogensekunde auf – das entspricht etwa der Grösse eines Stecknadelkopfs aus zwei Kilometern Entfernung.

Das neue Radiobild (oben) im Vergleich zur Milchstrasse im sichtbaren Licht (unten).
Das neue Radiobild (oben) im Vergleich zur Milchstrasse im sichtbaren Licht (unten).Bild: Gleam X

«Dieses lebendige Bild liefert eine beispiellose Perspektive auf unsere Galaxie bei niedrigen Radiofrequenzen», sagt Mantovanini in einer Pressemitteilung. «Es bietet wertvolle Einblicke in die Entwicklung von Sternen, einschliesslich ihrer Entstehung in verschiedenen Regionen der Galaxie, ihrer Wechselwirkung mit anderen Himmelskörpern und schliesslich ihrem Untergang.»

Mit diesem Bild wollte Mantovanini speziell die Überreste von Supernovae kartografieren. Diese Gaswolken sind auf dem Bild gut zu erkennen. «Man kann deutlich die Überreste explodierter Sterne erkennen, die durch grosse rote Kreise dargestellt sind. Die kleineren blauen Bereiche weisen auf Sternentstehungsgebiete hin, in denen aktiv neue Sterne gebildet werden», erklärt sie.

Silvia Mantovanini, with the galactic core in the background.
Mantovanini vor dem Hintergrund des galaktischen Kerns.Bild: Icrar.org

Das Bild kann Wissenschaftlern auch dabei helfen, mehr über Pulsare zu erfahren. Das sind rasend schnell rotierende Überreste von Sternen, die regelmässige Radiowellenimpulse aussenden.

Es gibt noch viel zu entdecken. Das Bild zeigt nur die südliche Hemisphäre der Milchstrasse, sodass der nördliche Teil nicht zu sehen ist. Ausserdem können Niederfrequenz-Radioteleskope nur bestimmte Arten von Objekten und Prozessen beobachten, sodass das Bild nur einen Teil der Geschichte erzählt.

Laut den Forschern wird nur das weltweit grösste Radioteleskop, das SKA-Low-Teleskop, dieses Bild übertreffen können. Dieses Teleskop befindet sich derzeit im Bau und soll voraussichtlich um das Jahr 2030 fertiggestellt werden. Bis dahin bietet dieses neue Bild Astronomen auf der ganzen Welt eine Fülle neuer Daten, um die Struktur und Entwicklung unserer Galaxie zu untersuchen. Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Publications of the Astronomical Society of Australia veröffentlicht. (dhr)

Hubbles Blick auf ein kosmisches Juwel
Mehr zum Thema:

Kollision der Galaxien: Milchstrasse und Andromeda

1 / 10
Kollision der Galaxien: Milchstrasse und Andromeda
Der Ist-Zustand: Milchstrasse (das fast vertikale Sternenband rechts) und Andromeda-Galaxie (links) nähern sich gegenseitig mit rund 110 Kilometern pro Sekunde an. (bild: nasa)
quelle: nasa
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Baby-Galaxien

Video: Roberto Krone
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die schönsten Weltraumbilder 2024
1 / 17
Die schönsten Weltraumbilder 2024
Elektrischer DonutDiese neonblau-weiss-goldene Schönheit ist das Resultat der Supernova Cassiopeia A – ein expandierender Ball aus Materie und Energie, den ein explodierter Roter Überriese ausgestossen hat. Das Gebilde, das einen Durchmesser von etwa 10 Lichtjahren hat, umhüllt einen Ort relativer Ruhe im Zentrum des Supernova-Überrests. Durch das Loch in der Mitte erinnert es an einen gigantischen, knisternden, elektrisch blauen Donut. ... Mehr lesen
quelle: nasa/esa//csacxc/sao/stscl
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Weltraum-Schrott
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
3
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
4
SBB kündigen ersten Nachtzug nach Skandinavien an – diese Orte erreichst du damit
5
Kalte Dusche für die Swiss: Jetzt kommt es zum Flotten-Fiasko
Meistkommentiert
1
«Die Millennials werden so viel erben wie keine Generation vor ihnen»
2
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
3
«You are the vibrator!»
4
«Du bist kein Demokrat»: Bekannter Klimaaktivist crasht Auftritt von Peter Spuhler
5
Schweizer Unternehmer legt sich mit Tech-Konzernen an – Volksinitiative gegen Fake News
Meistgeteilt
1
Fünf Tote bei Minenexplosion in der Ukraine ++ Kreml warnt Trump wegen Atomtests
2
Kim Kardashian verbreitet Verschwörungstheorie zur Mondlandung – nun kontert die Nasa
3
FBI hat möglichen Terroranschlag vereitelt ++ Pentagon will Eingreiftruppen für Unruhen
4
Mbappé mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet ++ Noah Dettwiler: Intensivstation verlassen
5
Nur dank einem Witz-Penalty zwingt Maradonas Napoli die tapferen Wettinger in die Knie
840'000 Menschen in der Schweiz können schlecht lesen und rechnen
15 Prozent der Schweizer Bevölkerung zwischen 16 und 65 Jahren haben Mühe beim Lesen, Rechnen und Problemlösen ohne direkte Handlungsanweisung. Das sind etwa 844'000 Menschen. Tendenziell verdienen sie weniger und sind seltener erwerbstätig als die Gesamtbevölkerung.
Zur Story