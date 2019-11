Mikrogummi

Reifenabrieb entsteht durch Reibung des Reifens mit der Strasse. Ein PKW-Reifen wiegt daher am Ende seiner Lebensdauer – nach durchschnittlich vierjährigem Gebrauch – 1 bis 1,5 kg weniger. Reifenabrieb kommt nicht in Reinform vor, sondern immer in Kombination mit Anteilen des Strassenbelages und weiteren freien Partikeln von der Strassenoberfläche. Die Partikel sind etwa 5 – 350 µm gross (im Mittel 100 µm) mit einer Dichte von 1,8 g/cm3 bei Reifen- und Strassenabrieb; bei reinem Gummiabrieb beträgt die Dichte ca. 1,2 g/cm3. Sie sind so schwer, dass sie nicht über längere Zeit in der Luft schweben, sondern sich ablagern.

Reifenabrieb enthält verschiedene kritische Stoffe: Zink, aber auch Blei, Cadmium und Weichmacher. Die Abriebpartikel reichern sich permanent in der Natur an und können von Organismen aufgenommen und kaum abgebaut werden.