wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
Wissen
Science-News

Yunxian Schädel: Bereits viel früher verschiedene Hominiden als gedacht?

Eine Rekonstruktion des Yunxian-2-Schädels.
Die Rekonstruktion des Schädels.Bild: Science
Science-News

Dieser Schädel könnte das Wissen über menschliche Evolution auf den Kopf stellen

28.09.2025, 12:1228.09.2025, 12:12

Eine digitale Rekonstruktion eines eine Million Jahre alten Schädels könnte das bisherige Wissen über die menschliche Evolution auf den Kopf stellen. Der Untersuchung zufolge könnte es bereits viel früher verschiedene Hominiden, darunter Neandertaler und Homo sapiens, gegeben haben.

Die Rekonstruktion des 1990 in China entdeckten zertrümmerten Schädels deutet laut einer in der Zeitschrift «Science» veröffentlichten Studie darauf hin, dass sich der Homo sapiens möglicherweise 400'000 Jahre früher als bisher angenommen von anderen menschlichen Vorfahren abgespalten hat – und zwar in Ostasien und nicht in Afrika.

Die Ergebnisse lassen darauf schliessen, «dass sich unsere Vorfahren bereits vor einer Million Jahren in verschiedene Gruppen aufgeteilt haben, was auf eine viel frühere und komplexere Aufspaltung der menschlichen Evolution hindeutet, als bisher angenommen», erklärte Chris Stringer, Anthropologe am Naturhistorischen Museum in London, der Teil des Forschungsteams war.

Die Ergebnisse erschütterten zudem die These, dass sich der Homo sapiens in Afrika entwickelt und sich der moderne Mensch von dort aus verbreitet hat, sagte der Direktor des Australischen Forschungszentrum für Menschliche Evolution der Griffith University, Michael Petraglia, der Nachrichtenagentur AFP. In der Forschung könnte sich nun eine «grosse Veränderung vollziehen, da Ostasien nun eine sehr wichtige Rolle in der Evolution der Hominiden spielt».

Der Schädel war zuvor einem Homo erectus zugeordnet worden. Die Rekonstruktion weist jedoch Merkmale des Homo longi und des Homo sapiens auf – menschlichen Vorfahren, von denen bisher angenommen wurde, dass sie erst später in der menschlichen Evolution auftauchten. Die Ergebnisse könnten somit auch Licht in die noch nicht genauer erforschte Phase der menschlichen Evolution im mittleren Pleistozän – etwa 774'000 bis 129'000 Jahre vor der heutigen Zeit – bringen. (sda/afp)

Mehr News aus der Welt der Wissenschaft:

Gute Neuigkeiten aus der Medizin: Huntington-Krankheit erstmals erfolgreich behandelt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So viel Zucker haben deine Lieblingsgetränke
1 / 4
So viel Zucker haben deine Lieblingsgetränke
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So geht das perfekte gekochte Ei – sagt die Wissenschaft. Wir machen den Selbsttest
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8
Meistgelesen
1
Die Ukraine trifft Russland an der schmerzhaftesten Stelle
2
Sexuelle Belästigung am Oktoberfest: Dieser Vorfall sorgt im Netz für Aufruhr
3
Das sind die (un)attraktivsten Gemeinden der Schweiz
4
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
5
Trump droht Gastgeber-Städten der WM 2026: «Das werden wir nicht zulassen»
Meistkommentiert
1
Geisel-Familien kritisieren Netanjahu nach UN-Rede
2
Donald Trump kündigt 100-Prozent-Zölle auf Pharmaprodukte an – das Wichtigste in 7 Punkten
3
«Arena» nach Prämienschock: Von Rabatten und Abnehmspritzen
4
Bundesrat legt zwei Varianten zur Besteuerung von E-Autos vor – so sehen sie aus
5
So weist Kamala Harris gerade alle Kritiker in die Schranken
Meistgeteilt
1
Kiew: massive russische Luftangriffe ++ Spionageverdacht wegen Drohnen über Deutschland
2
Trumps Familie hat ihr Vermögen seit der Wahl offenbar verdoppelt
3
«Dritte Republik»: FPÖ-Chef schwört Partei auf Umbruch ein
4
Reporterlegende Georg Stefan Troller ist tot
5
Gerüchte über Wegzug der UBS lassen den Bundesrat kalt
Würdest du ein Leben retten? Wir waren bei einer Blutstammzellspende dabei
2024 spendeten 90 Menschen in der Schweiz ihre Blutstammzellen. Solche Spenden sind essentiell für Menschen mit Bluterkrankungen wie Leukämie und können ihr Leben retten.
Es ist der heisseste Tag des Sommers. Wir treffen David um 8 Uhr morgens am Unispital in Zürich. Er ist nervös – er meint, das sei nur wegen des Interviews und der Kamera, die auf ihn gerichtet ist – aber nicht wegen seiner Aufgabe heute. Denn David wird heute seine Blutstammzellen spenden. Und potentiell ein Leben damit retten.
Zur Story