Erdhörnchen gehen jagen: Studie zeigt erstmals «schockierendes» Verhalten

Erdhörnchen fressen in der Regel Gras und Samen. Doch sie können auch jagen, wie jetzt eine Studie nachwies.

Thomas Wanhoff / t-online

Mehr «Wissen»

Ein Artikel von

Eichhörnchen und ihre Artverwandten werden gemeinhin als putzige Tierchen angesehen, die sich einen Wintervorrat an Nüssen und Samen anlegen. Doch eine amerikanische Variante, die Erdhörnchen, sind keineswegs nur Vegetarier. Das zeigt eine neue Studie auf.

Gönnt sich gerne ab und zu ein Stück Fleisch: das Erdhörnchen. Bild: Sonja Wild/UC Davis

Wissenschaftler haben entdeckt, dass die kleinen Nager durchaus auch Fleisch zu sich nehmen. Um dieses zu bekommen, gehen sie auf die Jagd, zum Beispiel auf Mäuse. Forscher der Universität von Kalifornien haben über zwölf Jahre lang eine Gruppe von Erdhörnchen beobachtet. Dabei haben sie eine erstaunliche Entdeckung gemacht. In 74 Fällen nagten die Hörnchen nicht an Wurzeln, Blumen und Gräsern, sondern an kleinen Tieren. Das Verhalten wurde bei Männchen und Weibchen beobachtet, sowohl erwachsene Tiere als auch Jungtiere.

Dass Erdhörnchen auch Fleisch fressen, war bislang nicht bekannt. Bild: Sonja Wild/UC Davis

Dass sich Tiere einer veränderten Umgebung und einem geringeren Nahrungsangebot anpassen, ist Teil der Evolution. Bei Erdhörnchen ging man bis jetzt davon aus, dass sie weitgehend pflanzliche Nahrung zu sich nehmen. Ab und an wurden sie beim Verspeisen von Insekten oder Vogeleiern und Küken gesehen.

Erster Nachweis von Jagdverhalten bei Erdhörnchen

Forscher hatten bereits vor 30 Jahren vermutet, dass Hörnchen auch in der Lage sind, andere Tiere zu jagen und zu essen. Bislang stützten sich diese Thesen auf Untersuchungen von Mageninhalt. Doch dieser war nur Beweis, dass Fleisch gegessen wurde, nicht dass die Hörnchen auch auf die Jagd gingen. Das kam erst durch die jetzt im Journal «Ethology» veröffentlichte Studie zutage.

Ein Erdhörnchen beim Verputzen einer Maus. Bild: Sonja Wild/UC Davis

In dieser wurden kalifornische Hörnchen der Gattung Otospermophilus beecheyi dabei beobachtet, wie sie Tiere jagten, töteten und aufassen. Zuvor hatten Forscher entdeckt, dass sich Hörnchen gegenseitig auffressen. Die meisten Opfer unter den Wühlmäusen gab es in den Sommermonaten. Die Forscher vermuten, dass es dann besonders viele Tiere gibt. In einigen Fällen wehrten sich die Mäuse und bissen zurück.

«Wir hatten dieses Verhalten noch nie zuvor gesehen. Erdhörnchen sind eines der vertrautesten Tiere für die Menschen. Wir sehen sie direkt vor unseren Fenstern, wir haben regelmässig mit ihnen zu tun», sagte Jennifer E. Smith, Hauptautorin der Studie. Sie zeigte sich «schockiert» von den Ergebnissen. Man habe zunächst erste Videoaufnahmen mit Skepsis betrachtet, dann aber das Raubtierverhalten fast täglich erlebt.