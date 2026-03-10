Von Alaska nach Australien in 11 Tagen: Die erstaunliche Reise eines Vogels

Viele Pfuhlschnepfen ziehen im Winter von ihren Brutgebieten in Alaska in den Süden, beispielsweise nach Mittel- und Südamerika, um zu überwintern. Einen dieser Vögel zog es bis ins fast 14'000 Kilometer entfernte Australien. In nur elf Tagen soll er diese unglaubliche Strecke zurückgelegt haben. Auf seiner Reise über den gesamten Ozean kam er dabei ohne Essen, Trinken oder Pause aus.

Die Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica) ist ein Watvogel und bekannt für ihre sehr langen Nonstop-Flüge, die acht bis zehn Tage dauern können, ohne dass sie essen oder trinken. Typische Merkmale sind ihr langer Schnabel und die rostrote Färbung des Männchens im Prachtkleid.

Satellitentracker, die zu Forschungszwecken an einigen Pfuhlschnepfen befestigt wurden, zeigen die erstaunliche Leistung. Eine elftägige Reise ist für einen Vogel mit nur rund 100 Gramm Gewicht eine unglaubliche Ausdauerleistung, wie die Forschenden berichten. Es handelt sich dabei um die längste bisher dokumentierte Flugstrecke eines Vogels.

Pfuhlschnepfen bereiten sich lange auf ihre Reisen vor, indem sie viel Fett als Energie speichern. Manchmal verdoppeln sie vor dem Abflug fast ihr eigenes Körpergewicht. Gleichzeitig verkleinern sich Teile ihres Verdauungssystems (Magen, Darm, Leber und Nieren). Dadurch sparen sie Energie und ihr Körper wird leichter für den langen Flug. Den Wissenschaftlern zufolge gehören die Flugreisen der Pfuhlschnepfen zu den beeindruckendsten Ausdauerleistungen im Tierreich. (cst)