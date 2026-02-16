Verletzter Vogel liefert sich selbst in Notaufnahme ein

Es klingt unglaublich: Ein Kormoran, in dessen Schnabel sich ein Angelhaken festgesetzt hat, reagiert genau richtig: Er macht die Notaufnahme einer Klinik auf sich aufmerksam.

Ein Kormoran mit einem Angelhaken im Schnabel hat sich bei der Notaufnahme einer Klinik bemerkbar gemacht: Der Wildvogel habe dort mit dem Schnabel gegen die Scheibe der Eingangstür gepickt, teilte die Feuerwehr mit. Diese war am Nachmittag von den Mitarbeitern der Notaufnahme am Klinikum Links der Weser in Bremen alarmiert worden.

Der Vogel hatte mit dem Schnabel an die Eingangstür gepickt, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Bild: Feuerwehr Bremen

Die Einsatzkräfte fuhren dann zur Klinik. «Im weiteren Verlauf wurde in einem tollen Zusammenwirken zwischen Berufsfeuerwehr und medizinischem Personal der Notaufnahme der Angelhaken entfernt und die Wunde bestmöglich versorgt», hiess es weiter. Danach wurde der Vogel in der Parkanlage des Klinikums wieder in die Freiheit entlassen.

Die Feuerwehr brachte den Vogel nach der Behandlung zurück zu in die Natur. Bild: Feuerwehr Bremen

Ein Kormoran ist ein grosser, schwarz glänzender Wasservogel mit langem Hals, keilförmigem Kopf und einem markanten, scharfen Schnabel mit Hakenspitze. Eigentlich seien die Vögel scheu, schreibt die Feuerwehr. Und: «Ein Angelhaken im Vogelschnabel ist für das Tier extrem gefährlich – Infektionen, Schmerzen, sogar Verhungern wären möglich.»