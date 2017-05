Vier mutmassliche Islamisten in Berlin festgenommen

Die Berliner Polizei hat am Mittwoch bei Razzien gegen eine bewaffnete Drogenbande neun Männer festgenommen, darunter vier mutmassliche Islamisten. Diese seien dem gewaltbereiten islamistischen Spektrum zuzuordnen, teilte die Polizei am Abend mit. Gegen drei von ihnen hätten bereits Haftbefehle vorgelegen, der vierte Verdächtige sollte noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Den Ermittlern zufolge griff der polizeiliche Staatsschutz mit Unterstützung von Spezialeinheiten und einer Einsatzhundertschaft am frühen Morgen an insgesamt sechs Anschriften in Neukölln, Köpenick, Mariendorf und Zehlendorf zu.

Durchsucht wurde demnach an den Aufenthaltsorten der Verdächtigen und in einem Restaurant. Dabei beschlagnahmten die Polizisten elektronische Geräte, Drogen und Waffen.

Bei den Verdächtigen handelt es sich nach Informationen des Berliner «Tagesspiegel» um acht Iraker und einen Syrer. Alle waren demnach als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen.

Im Fall des Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri war vor einigen Tagen bekannt geworden, dass der Islamist ebenfalls in bandenmässigen Drogenhandel verstrickt war. (sda/afp)

Das könnte dich auch interessieren: Warum es schiefgehen kann, wenn YouTuber auf Kriegsreporter machen Bevor du in die Ferien abhaust: Hier die 11 wichtigsten Ferien-Starterkits Manchester-Attentat: Attentäter war Mitglied des «IS» +++ Ariana-Grande-Konzerte abgesagt Die 21 witzigsten Job-Inserate aus aller Welt Schleichender Jodmangel in der Schweiz: Werden wir wieder zu «Idioten der Alpen»? Grünen-Chefin Rytz: «Wir haben punkto Energiewende viel bessere Karten als Deutschland» 17 Dinge, die du (wahrscheinlich) nur verstehst, wenn du in der IT arbeitest Von A wie Assistkönig bis Z wie Zuschauer: Das ABC der Bundesliga-Saison Eine Million Gründe, warum ich nie wieder an ein Konzert gehen werde «Arena»-Fight ums Fleisch: Veganerin fetzt Verbotsgegner – und alle lieben Bauer Capaul 7 klassische Handy-Chats vom Wochenende, die jeder kennt – und was dahinter steckt 10 mysteriöse Entdeckungen, die uns heute noch verblüffen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo