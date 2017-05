Sauer unter Frauen! Das trieb Angela Merkels Schatz in Italien

Und für Luxemburg interessieren wir uns jetzt auch viel mehr als vorher. Ein paar Blicke auf die erstaunlichen Bilder von First Wives und Husbands.

Am Wochenende erreichte uns folgendes Bild vom Nato-Gipfel aus Brüssel: Neun First Wives und ein First Husband waren darauf zu sehen. Und alle fragten sich: Huch, haben wir überhaupt gewusst, dass das Destiny des luxemburgischen Premiers Xavier Bettel Gauthier Destenay heisst und ein belgischer Architekt ist?

Bild: SASCHA STEINBACH/EPA/KEYSTONE

Ja, klar, hätten wir wissen können, wenn wir uns für luxemburgische People oder Politik interessieren würden. Destenay war zum Beispiel gerade mit seinem Mann in Cannes:

Bild: JULIEN WARNAND/EPA/KEYSTONE

Auch bei den britischen Royals ist er kein Unbekannter:

Bild: JULIEN WARNAND/EPA/KEYSTONE

Aber egal! Das Weisse Haus wollte Destenay trotzdem nicht kennen und erwähnte ihn prompt nicht in seinem Facebook-Post aus Brüssel. Hallo? Wie kann man bei nur zehn Menschen einen übersehen? Was steckt da dahinter? Und wer? Die Russen? Aber wieso?

Inzwischen hat das Weisse Haus seinen Fauxpas korrigiert. Doch eine weitere Frage bleibt: Wo waren eigentlich die andern First Husbands? DER HERR MERKEL? DER HERR MAY? Etwa schon in Italien beim Chianti-Trinken?

Im Vorfeld des G7-Gipfels auf Sizilien, der direkt auf den Nato-Gipfel in Brüssel folgte, war nämlich zu lesen gewesen, dass Herr May heuer erstmals Herrn Merkel brüderlich Gesellschaft leisten wolle. Im sogenannten «Partnerprogramm». Also dort, wo abseits der Regierungsgeschäfte, in der zweiten Reihe, Sehenswürdigkeiten gesehen und Tratsche getratscht werden. Nicht bei den Abgehängten, sondern bei den Anhängseln also. Und dann?

Herr Merkel kam! Der Mann mit dem erbaulichen Namen Sauer beugte sich in Taormina mit den Gattinnen von Macron, Trump und anderen Weltführern anmutig über einen mit Orangen und dekorativen Garnrollen gedeckten Tisch:

Bild: Keystone

Why Garnrollen, mögt ihr euch fragen? Fragt mal eure dekorationsaffine Mutter. Sie wird es auch nicht wissen.

Sauer stellte sich auch hochmotiviert in Catania auf einen Balkon, während sich Melania Trump für etwas Besseres hielt:

Bild: Keystone

Er spazierte touristisch gekleidet durch Catania:

Bild: Keystone

Und er sah, was sie alle noch nie gesehen hatten, ein altes Buch! Erklärt von einem alten Alleswisser.

Bild: Keystone

Während Joachim Sauer also mit verschwenderischem Charme eifrig die Lücke zu kitten versuchte, die Gauthier Destenay (so heissen normalerweise Philosophen oder Ballettstars) unter den Damen hinterlassen hatte, blieb Philip May unsichtbar. Aber im Gegensatz zum ehrlichen Architekten Destenay und zum aufrichtigen Quantenchemiker Sauer ist May, ein berechnender Banker mit Kernkompetenz Steuerhinterziehung, eh noch nie an einem Partnerprogramm gesichtet worden.

Herr Sauer dagegen! Die Leutseligkeit selbst! Eine Spasskanone der Begleitkultur!

2016: Grau, so liebt's Herr Sauer Bild: Keystone

2013: Sauer zeigt ne Mauer! Bild: Keystone

2009: Wer schaut sauer? Nicht der Sauer! Bild: Keystone

2007: Schlauer Sauer Bild: Keystone

2007: Sauer ist lustig Bild: Keystone

Es liegt eine erstaunliche Schönheit über den Bildern der «Spouses», der Ehegatten also, die sich je nach Zusammensetzung im «Partner-» oder «Damen-Programm» der ganzen Staatschefstreffen befinden. Man könnte auch sagen: im Rahmenprogramm. Und wozu dient so ein Rahmen? Genau, um einem Bild Halt zu geben, oft auch, es zu verschönern.

Der Beweis: Irgendein Bild Bild: KEYSTONE

Irgendein Bild in einem schönen Rahmen Bild: KEYSTONE

Die Spouses sind also die Bilderrahmen ihrer Politikergatten. Oder so ähnlich. Wie auch immer, wir wollten bloss einen Anlass an den Haaren herbeiziehen, der uns erlaubt, hier noch ein paar schöne, (fast) herrenlose Gruppenbilder der jüngeren Weltgeschichte zu zeigen. Mit steifen Armen, züchtig gefalteten Händen, knielangen Kleidern und Küchengeräten.

2013, Dallas, eine First Lady und vier Exen Bild: AP

2010, Afrika zu Gast in Paris, ein Ex-Model macht sich dünn Bild: AP

2009, Pittsburgh, G20-Gipfel, Tag der gefalteten Hände Bild: EPA

Die schönsten Bilder von Michelle Obama

2009, Rom, Welternährungs-Gipfel oder auch Tag der roten Tassen Bild: EPA

2008, Paris, Mittelmeer-Gipfel, Bild: AP

2003, Bangkok, APEC-Gipfel, die Pastell-Kostüme sitzen Bild: EPA

2003, Zagreb, Brustkrebs-Vorsorge-Gipfel. Dresscode egal Bild: EPA

2002, Prag, Nato-Gipfel, die Stimmung ist gelöst Bild: AP CTK

2002, Monterrey, UNO-Konferenz mit Gouvernanten-Brigade Bild: AP

Die schönsten Bilder von Jackie Kennedy

2001, Quebec, Amerika-Gipfel, die Flaggen ziehen alle Aufmerksamkeit auf sich Bild: AP

1998, Santiago, Amerika-Gipfel, eine kommt immer zu spät Bild: AP

Und so werden sie alle enden: Im Wachsfigurenkabinett. Bild: AP WHTM-TM

