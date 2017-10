Sex mit minderjähriger Ehefrau ist in Indien Vergewaltigung

Roman Josi leidet an einer «Unterkörperverletzung» – alles halb so wild?

Roman Josi hat das erste Heimspiel der Nashville Predators verletzungsbedingt verpasst. Wobei Verletzung vermutlich zu hoch gegriffen ist. Viel wahrscheinlicher ist, dass der jüngst zum Captain ernannte Berner derzeit einfach leicht angeschlagen ist.

Nach Angaben der Predators hat Josi eine Unterkörperverletzung, also eine Verletzung von der Hüfte an abwärts. Was den 27-Jährigen aber genau beeinträchtigt, ist unbekannt. 2008 hat die NHL entschieden, dass Teams Verletzungen ihrer …