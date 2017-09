Das letzte grosse Beben in Mexiko: «Die Stadt sah aus wie nach einem Bombenangriff» Bild: Keystone

Es ist exakt 32 Jahre her, seit das letzte grosse Erdbeben Mexiko erschütterte. Am frühen Morgen des 19. September 1985 tötete eines der stärksten Beben der Geschichte des Landes mindestens 10'000 Menschen. Betroffen war vor allem die Hauptstadt – obwohl das Epizentrum hunderte Kilometer weit weg war. Ein Rückblick in Bildern.

Exakt 32 Jahre nach dem grossen Beben hat es Mexiko erneut stark getroffen: Diese Videos zeigen, wie dramatisch das Erdbeben in Mexiko verlief

(meg)

Markus Wüthrich, 5.5.2017

