Widmer-Schlumpf: Die AHV wird bei einem Nein «an die Wand gefahren»

10 spannende Landkarten, die den Ursprung von Wörtern zeigen, die wir dauernd nutzen

Wo haben ganz alltägliche Wörter wie Bier, Ananas oder Schwester ihren Ursprung? Diese Karten geben teils unerwartete Antworten.

Die folgenden Landkarten erzählen davon, wie verschiedene Wörter unserer alltäglichen Sprache in ganz Europa klingen – und woher sie stammen.

Deutschschweizer trinken Tee, Franzosen Thé und in England wird am Tea genippt. Im Norden schreiben die Norweger Te und im Süden verwenden die Spanier mit Té fasst die selbe Schreibweise. In allen gelb gefärbten Ländern hat sich die chinesische Herkunft Te aus dem Amoy-Dialekt durchgesetzt.

In Portugal (Chá) und Osteuropa (Čai) ist hingegen die …